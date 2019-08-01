Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ağustos ayının sonunda, Yüzyılın Anlaşması planının siyasi kısmının ne zaman açıklanacağına karar vereceği belirtildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump'ın söz konusu planın, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak seçimlerin öncesinde mi yoksa sonrasında mı açıklanacağına gelecek ay sonunda karar vereceği ifade edildi.

Kanala açıklamada bulunan ismi belirtilmeyen ABD'li bir yetkili, Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili siyasi bir zirve düzenlenmesi konusunda halihazırda herhangi bir planın söz konusu olmadığını söyledi.

Yetkili, İsrail'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fas Kralı 6. Muhammed ile bir araya geldikten sonra beraberindeki heyetle ABD'ye döneceğini kaydetti.

Yetkili, bu süre zarfında, Beyaz Saray'daki yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmelerle, söz konusu planın ne zaman açıklanacağının netlik kazanacağını dile getirdi.