'Yüzyılın istihbarat darbesi': "ABD ve Almanya istihbarat örgütleri yıllarca Türkiye ve diğer ülkelerin şifreli mesajlarını dinledi"

ABD ve Almanya istihbarat örgütlerinin, İsviçre merkezli bir şirketin ürettiği kripto cihazları satın alan ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu tahmini 120 ülkenin şifreli haberleşmelerini dinlediği ortaya çıkarıldı. ABD merkezli Washington Post gazetesi ile Almanya'nın kamu haber kurumu ZDF'nin ele geçirdiği ve incelediği belgelere göre, iki ülkenin istihbarat kurumları, İsviçre şirketi Crypto AG'nin ürettiği ve 120 ülkeye sattığı cihazlar üzerinden gönderilen şifreli mesajları deşifre ederek bu ülkelerin ajanları, askerleri ve diplomatları ile kurduğu gizli haberleşmeleri dinledi. Habere göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Alman Federal İstihbarat Servisi BND, Soğuk Savaş dönemi itibarıyla en az 2000'li yılların başlarına kadar bu ülkelerin gizli haberleşmelerini dinledi. İki haber kurumunun elde ettiği belgelerde Crypto AG'nin ürettiği kripto cihazların 1950'lerden 2000'lere kadar 120'den fazla ülkeye satıldığı belirtiliyor. Bütün bu ülkelerin adları Washington Post'un elde ettiği belgelerde yer almazken en az 62 müşterinin adı geçiyor; bunlar arasında Türkiye de var.

Washington Post'a göre BND bu programdan 1990'lı yılların başında ayrılırken CIA'in tam olarak operasyonlarına ne zaman son verdiği bilinmiyor. Gazetenin görüştüğü Crypto şirketinin eski ve şimdiki yetkililerine göre CIA, şirketteki hisselerini 2018 yılında sattı. "Yüzyılın istihbarat darbesi" Crypto AG, ilk olarak II. Dünya Savaşı sırasında ABD için şifre tasarlayan makineler üretmeye başladı; daha sonra elde ettiği gelir sayesinde mekanik aletlerden çiplere ve yazılımlara kadar bu alanda üretim yapan güçlü şirketlerden biri haline geldi. Şirketin cihazlarını sattığı ülkeler arasında İran, Latin Amerika'daki cunta rejimleri, Hindistan, Pakistan ve Vatikan var. Ancak Washington Post'a göre bu ülkelerin hiçbiri Crypto AG'nin CIA ve Batı Almanya arasında yapılan çok gizli ortaklığa ait olduğunu bilmiyordu. Gazetenin haberine göre CIA'in raporunda bu operasyon "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak isimlendiriliyor, raporda, "Yabancı hükümetler en gizli iletişimlerinin en az iki (hatta büyük ihtimalle beş ya da altı) yabancı hükümet tarafından okunacağını bilmeden ABD ve Batı Almanya'ya çok iyi para ödüyordu" ifadesinin yer aldığı belirtiliyor.