HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüzyılın sonunda nüfusun azalması dünyada neleri değiştirebilir?

Yüzyılın sonunda nüfusun azalması dünyada neleri değiştirebilir?

20.10.2020 04:58 | Son Güncelleme

Küresel düzeyde, doğum oranları insanlığın geleceğini etkileyebilecek hızda bir düşüş gösteriyor. Böylesi bir değişim hayatı nasıl değiştirebilir, kimleri, nasıl etkileyebilir?

Yüzyılın sonunda nüfusun azalması dünyada neleri değiştirebilir?

Bu hafta yayımlanan bir araştırma küresel düzeyde, doğum oranlarının insanlığın geleceğini etkileyecek hızda düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Bu, bildiğimiz dünyayı radikal bir şekilde değiştirecek sonuçlar yaratabilir.

Washington Üniversitesi'nin sağlık istatistikleri bölümünden uzmanlar (Institute for Health Metrics and Evaluation) bugün dünya çapında ortalama 2,4 civarında olan doğum oranının, 2100 yılına gelindiğinde 1,7'ye kadar düşeceğini, dünya nüfusunun da 2064'ten itibaren düşüşe geçeceğini öngörüyor.

  1. Yoksul ülkeler açısından olumlu olabilir

Gezegenin farklı bölgelerinde farklı kesimler değişimden farklı etkilenecek.

Doğum oranlarının düşmesi aslında ekonomik gelişmişlikle yakından ilgili.

Yoksul ülkelerde kadınların eğitim ve iş hayatına daha çok katılımı, daha iyi iş imkanları bulmaları ve doğum kontrolüne erişimin artması, daha az doğum, daha az çocuk ölümü demek.

Dolayısıyla düşük gelirli ülkeler için doğum oranları yaşam standartlarının yükselmesi anlamına gelebilir.

Her bir çocuğa gelirden düşen payın artması ile sağlık ve eğitim imkanlarının da gelişeceği söylenebilir.

Ama doğum oranları zaten yıllardır düşmekte olan ülkeler açısından bu düşüşün devamı yeni sorunlar yaratacaktır.

Bu ülkelerin yaş ortalaması yükselirken, çalışabilir aktif nüfusun, vergilerin azalması ile birlikte, büyüyen yaşlı nüfusun bakımı için neler yapılabileceğini planlaması gerekiyor.

  1. Emeklilik yaşının yükselmesi gerekebilir

İnsanların emekli olmak için daha uzun süreler çalışması gerekebilir.

Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili en büyük kaygılardan biri, bu insanların yaşlandıklarında hasta ve sağlıksız olacağı öngörüsüne dayanıyor.

Ama tıpta ve bilimde sağlanan ilerlemeler ile insanların yaşam beklentisi yani ömrü giderek uzarken genel olarak "sağlıklı ömür beklentisi" de uzuyor.

Savaş gibi olağan dışı koşullar yaşayan Suriyecdışında dünyanın hemen her yerinde yeni doğan bebeklerin, çok değil yirmi yıl önce, 2000 yılında doğan bebeklere kıyasla, sağlıklı ömrünün beş yıl daha uzun olacağı öngörülüyor.

Ruanda'da yeni doğan bir bebeğin sağlıklı ömür beklentisi, 2000 yılında doğan birine göre ortalama 22 yıl uzadı.

Birleşik Krallık, Almanya, ABD gibi kişi başına gelir düzeyi daha yüksek ülkelerde aynı dönem içinde sağlıklı yaşam beklentisi bir ila üç yıl arasında artış gösterdi.

Bu nedenlerle Oxford Yaşlanan Nüfus Enstitüsü'nden profesör Sarah Harper yaşlanan nüfus konusundaki kaygıları abartmamak gerektiğini söylüyor.

"Yaşlanan yetişkinlerin sağlığı 20-30 yıl öncekilere kıyaslandığında bile çok daha iyi" diyen Harper'a göre yaşlıların daha uzun süreler sağlıklı bir şekilde yaşayıp çalışabilir ve gayet aktif bir hayat sürebilirler.

Oxford Üniversitesi'nden Dr Hannah Ritchie de, buna ek olarak, 50 yıl sonra iş yaşamının, çalışma koşullarının tamamen değişmiş olabileceğini de göz önüne almak gerektiğine dikkat çekiyor.

iki kuşak

  1. Hükümetler sınırları açmak zorunda kalabilir

Doğum oranları ve yaşam beklentisi ülkeler bazında nüfusun artmasını ya da azalmasını belirleyen denklemin iki önemli unsuru ise, göç de üçüncüsü.

Nüfusu azalan ve yaşlanan ülkelerin başka ülkelerden genç nüfusu çekmeye çalışmaları gerekebilir.

Bunun sonucu olarak dünyanın göçün çok daha hızlandığı ve etnik ve kültürel olarak çok daha karışmış bir yer olması muhtemel.

4. Anne babalara destek artabilir

Geçmişte hükümetlerin nüfus artışını yavaşlatmak ya da artırmak için zorlayıcı önlemler aldığı vaki.

Örneğin anne babalara uzun ebeveynlik ve çocuk bakım izinleri gibi destekler sağlayan İskandinav ülkelerinde doğum oranlarının yükseldiği görüldü.

Dolayısıyla gelecekte nüfusu en hızlı azalan gelişmiş ülkeler, anne babalara daha cömertçe destek vererek doğum oranlarını artırmayı deneyebilir.

Hükümetler bunun yanında, emeklilik yaşını ileri çekip, çalışanlara çocuk yetiştirmek için bir dönem iş hayatından çekilip, bunu daha ileri yaşlarda çalışarak telafi etme imkanı da sağlayabilir.

  1. Bakım işçileri doktorlar kadar önemli olacak

Londra İktisat Fakültesi'nden (London School of Economics) Dr Tiziana Leone sağlıklı ömür ne kadar uzarsa uzasın yaşlı nüfusun artışıyla, bakım ihtiyacının da büyüyeceğini öngörüyor.

Dr Leone nüfusu yaşlanmakta olan ülkelerin sağlık ve sosyal bakım sestemlerinin bir krizle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu tür ülkelerin giderek daha az çocuk ve doğum doktoruna ihtiyacı olacağını söylüyor, buna karşılık yaşlıların sağlık ve bakımını üstlenecek iş gücünün yetiştirilmesine şimdiden başlanması gerektiğine işaret ediyor.

  1. Muhtemelen çevre açısından iyi olacak

Profesör Harper insan nüfusunun azalmasının çevre ve doğal yaşam açısından iyi olacağını düşünüyor.

Fakat Dr Ritchie, iklim değişikliğinde insan nüfusundan çok ekonomik büyümenin rolü olduğuna dikkat çekiyor.

Uzun vadede ekonomik yaşamın nasıl şekilleneceğini tahmin etmek zor.

Eğer nüfusun azalmasına rağmen tüketim artarsa, çevre tahribatı da azalmayabilir.

Aynı şekilde teknolojideki gelişmelerin nereye doğru evrileceği de önemli. Çevreye verilen zararı azaltacak teknolojilere yatırım yapılıp yapılmayacağı da nüfustan daha etkili bir faktör olabilir.

Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kibir hastalık belirtisi mi?Kibir hastalık belirtisi mi?
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu
Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kibir nedir? İntihara bile neden oluyor
Kibir hastalık belirtisi mi?
'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı
'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı
Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur
Yedi yıldır işe topuklu ayakkabı ile gidiyor!
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
26 yaşındaki genç kadın 1 yıl kaldığı Afrika’da 14 çocuk evlat edindi
1 yıl Afrika’da kaldı 14 çocuk evlat edindi
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.