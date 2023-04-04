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Yüzyıllardır kullanılan doğal ilaç! Magnezyum bombası bu gıda kan şekerini ve kolesterolü düşürüyor

04.04.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski zamanlarda hastalıklara karşı sık sık kullanılan doğal ilaçların popülerliği her geçen gün azalıyor. Ancak süper gıda olarak görülen eski bir tahıl hem ucuz fiyatı hem de zengin magnezyum içeriği ile özellikle Hindistan'da tüketilmeye devam ediyor. Kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü bilinen bu tahılın faydaları saymakla bitmiyor.

Yüzyıllardır kullanılan doğal ilaç! Magnezyum bombası bu gıda kan şekerini ve kolesterolü düşürüyor

Darı, yüzyıllardır birçok hastalığa olan şifasıyla biliniyor. Dünyada her yıl 8 milyon üretilen darı, Çin, Hindistan ve Orta Doğu'da popülerliğini koruyor. Bu eski tahıl günümüzde birçok kişi tarafından kuş yemi olarak bilinse de aynı zamanda lifle dolu gerçek bir süper besindir. Darı, vitamin ve lifle dolu olduğu için faydalarını öğrenen kişiler tarafından eski popülerliğini kazanmaya başlamıştır.

EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAKLARINDAN

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Darı sindirimi son derece kolaydır, glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Demir ve lif içeriği yüksek bir tahıl olması nedeniyle oldukça sağlıklıdır. En zengin magnezyum kaynaklarından biridir. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLEYEBİLİR

Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.

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KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

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CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR

Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

TİROİD HASTALARI TÜKETMEMELİDİR!

Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir. Ayrıca darının guatrojenik içeriği pişirme sırasında artar, bu nedenle darı tiroid sorunu olan kişiler için önerilmez.

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DARI NASIL TÜKETİLİR?

Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.


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