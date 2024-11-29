Yüzyıllardır kullanılıyor: Kışın bu 5 gıdayı sofranızdan eksik etmeyin! Kanserden bile koruyor

Sebzeler ve meyvelerin çevresel şartlara dayanıklılığımızı artırmak için fenolik bileşikler içerdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, bu fenolik bileşiklerin antioksidan, bağışıklık güçlendirici, kansere, mikroplara, enflamasyona ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterdiğini söyledi. Hastalıklara karşı korunmak ve güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve yeterli beslenirken antioksidan içeren gıdalara önemli bir yer açmak gerektiğini vurgulayarak bunların faydalarını sıraladı.

"KANSER VE PROSTAT HASTALIKLARINA KARŞI BAL KABAĞI ÇEKİRDEĞİ"

Bal kabağı çekirdeğinin protein, beta karoten, tokoferol ve PUFA (çoklu doymamış yağ asitleri), E vitamini ve fenolik bileşikler bakımından zengin olduğunu aktaran Diyetisyen Akgül, “Bal kabağı çekirdeği fosfor, magnezyum, demir, çinko, potasyum, manganez mineralleri içermektedir. 100 gr bal kabağı çekirdeği yaklaşık; 6 gr lif ve 30 gr protein içermektedir. Lif içeriği sayesinde bağırsaklarınıza dost gıdalardan biridir. Antioksidan, inflamasyonlara karşı koruyucu, hiperglisemi kontrolüne yardımcı, inflamasyonlara, kansere ve prostat hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir” dedi. Ancak enerji içeriğinin yüksek olduğu için porsiyonları kontrol etmek gerektiği uyarısında bulundu.

"BAL, YÜZYILLARDIR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUMADA KULLANILIYOR"

Arıların ürettiği balın faydalarının yüzyıllardır bilindiğine işaret eden Diyetisyen Akgül, balın bağışıklık sistemini güçlendiren, antimikrobiyal, kansere karşı koruyucu özellik taşıdığını söyledi. Ana bileşenleri su ve karbonhidrattan oluşan balın yapısında antioksidan özellik gösteren fenolik bileşikler bulunduğunu belirterek, “Bal öksürüğe iyi gelen, balgam söktürücü, boğaz ağrısı semptomlarının azalmasına yardımcı olan, içerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolay, prebiyotik içeren, yaraların iyileşmesine yardımcı olan pek çok hastalığa karşı koruyan ve tedaviye katkı sağlayan fonksiyonel bir gıdadır. Bal içerdiği B grubu kompleks vitaminler ve C vitamini ile bağışıklığınızı destekler” diye konuştu.

"BROKOLİ ÇOK FAYDALI ANCAK PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT EDİN"

Diyetisyen Akgül, brokolinin bağışıklık sistemini destekleyen fitokimyasallar ve antioksidan ile kansere karşı mücadeleyi güçlendiren glukosinolat bakımından oldukça zengin olduğunu dile getirdi. Brokoli ailesine brüksel lahanası, karnabahar, yer elması, kıvırcık, mor ve karalahanayı da ekleyen Diyetisyen Akgül, şunları aktardı:

“Brokoli lif, A,C ve K vitamini, polifenoller, potasyum, folat, demir gibi mineraller içermektedir. 2013 yılında yapılan bir çalışmada brokolinin; domates, havuç, üzüm ve patlıcandan daha yüksek fitokimyasal içerdiği tespit edilmiştir. Brokolinin kansere karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır. Yüksek oranda C vitamini içerir. Ancak gıdalardan en iyi verimi almak için depolama, hazırlama ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Yüksek sıcaklıkta C vitamini kaybı olmaktadır.”

"ORTA KALORİLİ BİR VİTAMİN DEPOSU: KIRMIZI PANCAR"

Kırmızı pancarın karbonhidrat, nişasta, protein, vücut için gerekli aminoasitler, yağ asitlerini içeren, vitaminler ve mineraller açısından zengin, orta kalorili bir gıda olduğunun altını çizen Diyetisyen Akgül, bu gıdanın antioksidan, E, K, C ve A vitaminleri açısından zengin olduğunu, önemli oranda B vitamini ile ayrıca folik asit, magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko, demir içerdiğini söyledi. Doğal kırmızı gıda pigmentleri içeren, biyoaktif bileşikler açısından son derece zengin bir sebze olan kırmızı pancarın sağlığa olumlu etkileri bulunan betalain içerdiğini ve en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığını anlattı.

Diyetisyen Akgül, kırmızı pancarın çalışmalarla kanıtlanmış sağlık yararları arasında antioksidan, depresyona, bakterilere, virüslere, mikroplara karşı koruyucu, kolesterol önleyici, karaciğer koruyucu ve bağışıklık güçlendirici etkileri bulunduğunu; hipertansiyon, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ifade etti. İçerdiği antioksidanların kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu da sözlerine ekledi. Pancarın aynı zamanda iyi de bir posa kaynağı olduğunu ve tuvalete çıkışı rahatlatarak boşaltım süresini kısalttığını dile getirdi.

"GRİP OLDUĞUNUZDA ÖZELLİKLE TURP TÜKETİN"

Karnabahar, brokoli, lahana gibi turpgiller sınıfında yer alan sebzelerin pek çok hastalığa karşı koruyucu bulundurduğunu vurgulayan Diyetisyen Akgül, “Turp içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini de içeren turp, DNA hasarının önlenmesi için de önemli bir kök sebzedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki gösterir ve kansere, virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda bağışıklığınızı desteklemek için turpu farklı şekillerde üzerine limon sıkarak, bal ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz” diye konuştu.

İHA