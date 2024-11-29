HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yüzyıllardır kullanılıyor: Kışın bu 5 gıdayı sofranızdan eksik etmeyin! Kanserden bile koruyor

Yüzyıllardır kullanılıyor: Kışın bu 5 gıdayı sofranızdan eksik etmeyin! Kanserden bile koruyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.11.2024 12:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyetisyen Gizem Akgül, kış aylarında bağışıklık sisteminin sebze ve meyvelerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, sofralardan eksik etmemek gereken, kansere karşı koruyucu, antioksidan özellikler taşıyan, bolca vitamin içeren 5 gıda hakkında bilgi verdi.

Yüzyıllardır kullanılıyor: Kışın bu 5 gıdayı sofranızdan eksik etmeyin! Kanserden bile koruyor

Sebzeler ve meyvelerin çevresel şartlara dayanıklılığımızı artırmak için fenolik bileşikler içerdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, bu fenolik bileşiklerin antioksidan, bağışıklık güçlendirici, kansere, mikroplara, enflamasyona ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterdiğini söyledi. Hastalıklara karşı korunmak ve güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli ve yeterli beslenirken antioksidan içeren gıdalara önemli bir yer açmak gerektiğini vurgulayarak bunların faydalarını sıraladı.

"KANSER VE PROSTAT HASTALIKLARINA KARŞI BAL KABAĞI ÇEKİRDEĞİ"

iStock-1295967645 (2)

Bal kabağı çekirdeğinin protein, beta karoten, tokoferol ve PUFA (çoklu doymamış yağ asitleri), E vitamini ve fenolik bileşikler bakımından zengin olduğunu aktaran Diyetisyen Akgül, “Bal kabağı çekirdeği fosfor, magnezyum, demir, çinko, potasyum, manganez mineralleri içermektedir. 100 gr bal kabağı çekirdeği yaklaşık; 6 gr lif ve 30 gr protein içermektedir. Lif içeriği sayesinde bağırsaklarınıza dost gıdalardan biridir. Antioksidan, inflamasyonlara karşı koruyucu, hiperglisemi kontrolüne yardımcı, inflamasyonlara, kansere ve prostat hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir” dedi. Ancak enerji içeriğinin yüksek olduğu için porsiyonları kontrol etmek gerektiği uyarısında bulundu.

"BAL, YÜZYILLARDIR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUMADA KULLANILIYOR"

bal

Arıların ürettiği balın faydalarının yüzyıllardır bilindiğine işaret eden Diyetisyen Akgül, balın bağışıklık sistemini güçlendiren, antimikrobiyal, kansere karşı koruyucu özellik taşıdığını söyledi. Ana bileşenleri su ve karbonhidrattan oluşan balın yapısında antioksidan özellik gösteren fenolik bileşikler bulunduğunu belirterek, “Bal öksürüğe iyi gelen, balgam söktürücü, boğaz ağrısı semptomlarının azalmasına yardımcı olan, içerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolay, prebiyotik içeren, yaraların iyileşmesine yardımcı olan pek çok hastalığa karşı koruyan ve tedaviye katkı sağlayan fonksiyonel bir gıdadır. Bal içerdiği B grubu kompleks vitaminler ve C vitamini ile bağışıklığınızı destekler” diye konuştu.

"BROKOLİ ÇOK FAYDALI ANCAK PİŞİRME YÖNTEMİNE DİKKAT EDİN"

brokoli

Diyetisyen Akgül, brokolinin bağışıklık sistemini destekleyen fitokimyasallar ve antioksidan ile kansere karşı mücadeleyi güçlendiren glukosinolat bakımından oldukça zengin olduğunu dile getirdi. Brokoli ailesine brüksel lahanası, karnabahar, yer elması, kıvırcık, mor ve karalahanayı da ekleyen Diyetisyen Akgül, şunları aktardı:

BROKOLİ

“Brokoli lif, A,C ve K vitamini, polifenoller, potasyum, folat, demir gibi mineraller içermektedir. 2013 yılında yapılan bir çalışmada brokolinin; domates, havuç, üzüm ve patlıcandan daha yüksek fitokimyasal içerdiği tespit edilmiştir. Brokolinin kansere karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır. Yüksek oranda C vitamini içerir. Ancak gıdalardan en iyi verimi almak için depolama, hazırlama ve pişirme yöntemlerine dikkat edilmelidir. Yüksek sıcaklıkta C vitamini kaybı olmaktadır.”

"ORTA KALORİLİ BİR VİTAMİN DEPOSU: KIRMIZI PANCAR"

PANCAR SUYU

Kırmızı pancarın karbonhidrat, nişasta, protein, vücut için gerekli aminoasitler, yağ asitlerini içeren, vitaminler ve mineraller açısından zengin, orta kalorili bir gıda olduğunun altını çizen Diyetisyen Akgül, bu gıdanın antioksidan, E, K, C ve A vitaminleri açısından zengin olduğunu, önemli oranda B vitamini ile ayrıca folik asit, magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko, demir içerdiğini söyledi. Doğal kırmızı gıda pigmentleri içeren, biyoaktif bileşikler açısından son derece zengin bir sebze olan kırmızı pancarın sağlığa olumlu etkileri bulunan betalain içerdiğini ve en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığını anlattı.
Diyetisyen Akgül, kırmızı pancarın çalışmalarla kanıtlanmış sağlık yararları arasında antioksidan, depresyona, bakterilere, virüslere, mikroplara karşı koruyucu, kolesterol önleyici, karaciğer koruyucu ve bağışıklık güçlendirici etkileri bulunduğunu; hipertansiyon, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ifade etti. İçerdiği antioksidanların kolon kanserine karşı koruyucu olduğunu da sözlerine ekledi. Pancarın aynı zamanda iyi de bir posa kaynağı olduğunu ve tuvalete çıkışı rahatlatarak boşaltım süresini kısalttığını dile getirdi.

"GRİP OLDUĞUNUZDA ÖZELLİKLE TURP TÜKETİN"

turp

Karnabahar, brokoli, lahana gibi turpgiller sınıfında yer alan sebzelerin pek çok hastalığa karşı koruyucu bulundurduğunu vurgulayan Diyetisyen Akgül, “Turp içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini de içeren turp, DNA hasarının önlenmesi için de önemli bir kök sebzedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki gösterir ve kansere, virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda bağışıklığınızı desteklemek için turpu farklı şekillerde üzerine limon sıkarak, bal ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bağışıklık Sistemi grip
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Kapalıçarşı'daki piyasayı durduran sahte dolar krizinin arkasında o var

Asgari ücret resti! TÜRK-İş'ten sıkı pazarlık: "Bunlar toplumu mutlu etmez"

Asgari ücret resti! TÜRK-İş'ten sıkı pazarlık: "Bunlar toplumu mutlu etmez"

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

Cezaevindeki ziyarete denk geldi: Evde bulunamadı, aranıyor!

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

AFAD'da büyük skandal: Suriyeli suç ortağı Hatay'da!

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

'Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim' diye tehdit etti

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

22 yıl hapis cezası bulunan şahsı Galatasaray sevdası yaktı! Devre arasında...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.