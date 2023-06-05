HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yüzyıllardır şifa için kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı kanseri önlüyor, kolesterolü düşürüyor

Yüzyıllardır şifa için kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı kanseri önlüyor, kolesterolü düşürüyor

05.06.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chaga veya halk arasında bilinen adıyla dişbudak mantarı, etkileyici tıbbi özelliklere sahip, daha az bilinen bir mantar türüdür. Bu mantar görüntüsüyle beğenilmese de faydalarını duyanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak görülen ve tedavilerde kullanılan chaganın faydaları saymakla bitmiyor.

Yüzyıllardır şifa için kullanılıyor! Güçlü antioksidan kaynağı kanseri önlüyor, kolesterolü düşürüyor

Chaga, soğuk iklimlerde kabukları zarar görmüş huş ağaçlarında yetişen bir mantardır. Yanmış gibi görünen bu mantar kansere ve iltihaba karşı da etkili olabilmektedir. Faydalarını bilen kişilerin oldukça az olduğu bu mantarın şifalı etkisi duyanları şaşırtıyor.

CHAGA MANTARINI BU KADAR ÖZEL YAPAN NEDİR?

Adaptojenik bir mantar olan chaga'nın, stres faktörlerine uyum sağlamasına yardımcı olarak vücudu yeniden dengelediği düşünülmektedir. Bu nedenle şifalı çaylarda, kahve alternatiflerinde, tentürlerde ve tozlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Yeni Proje - 2023-06-05T090806.271

Chaga mantarının tıbbi kullanımı yeni değil. Tarihçiler, kullanımının Rusya'dan Sibirya'ya ve Polonya'dan Asya'ya kadar birçok yerde geri dönüş yapan 12. yüzyıla kadar izini sürdüler. Chaga'nın tıbbi özellikleri yüzyıllardır sindirim bozukluklarını, tümörleri ve kalp ve karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır.

CHAGA MANTARININ FAYDALARI

Chaga da dahil olmak üzere şifalı mantarlarla ilgili araştırmalar halen devam ediyor, ancak bu mantar türünün dünya çapında şifa için kullanılmasının bir nedeni var. İşte chaga mantarının sağlık yararları hakkında şimdiye kadar bildiklerimiz.

1. İLTİHAPLANMAYA KARŞI KORUYOR

Küçük bir iltihaptan korkmanıza gerek yok. Aslında, yaralanma, enfeksiyon ve diğer zararlı uyaranlara karşı vücudun doğal bağışıklık tepkisidir. Onsuz, çürükleri veya kırık kemikleri iyileştiremez ve soğuk algınlığıyla savaşamazdık. Ancak kronik enflamasyon bir sorun olabilir çünkü astımdan kardiyovasküler hastalığa kadar ciddi sağlık sorunlarının kaynağı olabilecek hasara neden olur.

Yeni Proje - 2023-06-05T090817.591

2022'de Molecules dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre iyi belgelenmiş anti-enflamatuar özelliklere sahip olan chaga burada devreye giriyor . Araştırma sonuçları, su ve alkol kullanılarak yapılan chaga özlerinin hücreleri iltihaplanmaya karşı koruyabildiğini gösteriyor. Diğer araştırmalar ayrıca fenolik bileşikleri sayesinde chaga'nın etkileyici anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu öne sürüyor.

2. DEĞERLİ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Antioksidanlar, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır çünkü hücreler arasında hasara yol açan ve hastalığa katkıda bulunan kararsız serbest radikal moleküllerle savaşırlar. “Chaga'nın diğer mantar türlerinden daha yüksek düzeyde antioksidan içerdiği söyleniyor. Önceki bir çalışma, chaga ile ön işleme tabi tutulan hücrelerin, serbest radikallerin neden olduğu yaklaşık yüzde 40 daha az oksidatif hasara sahip olabileceğini gösterdi. Chaga mantarı, dünyadaki en güçlü antioksidan kaynaklarından biridir.

Yeni Proje - 2023-06-05T090826.590

3. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİYOR

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi'nin hayvan deneyleri ve in vitro çalışmalara dayanan 2021 araştırmasına göre , chaga , öncelikle beyaz kan hücrelerinin sayısını artırmasından dolayı bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilir. Daha önce yapılan araştırmalara göre mantar türü sitokin oranını da artırıyor. Bu sinyal proteinlerinin iltihaplanmayı azalttığı, beyaz kan hücreleriyle iletişim kurduğu ve bağışıklık tepkisini düzenlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Yeni Proje - 2023-06-05T090916.669

4. BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİYOR

Chaga, tarihsel olarak sindirim rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanıldığından, sağlıklı bir bağırsağı desteklemede rol oynaması şaşırtıcı değildir. Chaga'daki polifenoller, antioksidanlar ve prebiyotiklerdir, yani mikrobiyomda sağlıklı, faydalı bakterilerin büyümesini teşvik ederler.

Yeni Proje - 2023-06-05T090936.606

Fareler üzerinde 2017 yılında yapılan bir araştırma, chaga mantarlarındaki polisakkaritlerin (veya karbonhidrat moleküllerinin), bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesini iyileştiren prebiyotik özelliklere sahip olduğunu da gösterdi. Araştırmacılar ayrıca, chaga'nın bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğine katkıda bulunduğunu da bulmuşlardır.

5. KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Yüksek kolesterol kalp hastalığı riskini artırabilir. Bununla birlikte, chaga mantarı "kötü" kolesterol seviyelerini azaltabilir ve "iyi" kolesterol seviyelerini artırabilir, böylece kalbi korur. Mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte bu etki muhtemelen antiinflamatuar özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

6. KANSER ÖNLEYİCİ ETKİYE SAHİP

Bu bulguyu doğrulamak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç duyulsa da, 2021'de Journal of Ethnopharmacology'de yayınlanan bir araştırma, chaga mantarının kanser hücrelerinin büyümesini baskılayabildiği için meme kanseri hastaları için harika bir takviye olabileceği sonucuna vardı.

Yeni Proje - 2023-06-05T090957.908

Chaga'nın anti-kanser ve anti-tümör potansiyeli kolon kanseri ve akciğer kanseri için de araştırılmıştır. 2016 yılında yapılan bir araştırma, chaga mantarlarının bir tür akciğer kanseri olan farelerde tümör sayısını yüzde 60 azalttığını buldu. Ve 2019'da yapılan bir araştırma, chaga özünün akciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını engelleme yeteneğine dair dikkate değer kanıtlar buldu.

CHAGA NASIL KULLANILIR?

Chaga çok nadir bulunur ve acı bir tada sahiptir, bu nedenle onu büyük miktarlarda tüketmek alışılmış bir şey değildir. Aşırı alındığında bazı kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilmesi ve yüksek oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı veya böbrek hasarına bile yol açabilmesi de buna karşıdır.

Yeni Proje - 2023-06-05T090926.112

Bu mantar genellikle toz haline getirilir, daha sonra kapsül, tablet, çay veya tentür olarak satılır ve smoothie'lerde ve çay karışımlarında kullanılır. Uzmanlar genellikle günde 2.000 mg'dan fazla chagaport (2 yemek kaşığı) tüketilmemesini tavsiye etmektedir.

gfhfgjgk_720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı sanıyoruz ama karaciğeri bitiriyorSağlıklı sanıyoruz ama karaciğeri bitiriyor
İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!
Kritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul ettiKritik görüşme! Erdoğan, Stoltenberg’i kabul etti
Anahtar Kelimeler:
kolesterol kanser Antioksidan mantar bağırsak fayda iltihap

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.