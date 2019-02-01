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Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından soyut dalda Dünya Kültür Mirası içerisine alınan "Yaran Kültürü" Çankırı’daki esnaf tarafından aslına uygun bir şekilde yaşatılmaya çalışılıyor.Eski Türk geleneklerinden olan Yaran kültürünü esnaf, kendi aralarında kurdukları Yaran Meclisinde sürdürmeye devam ediyor.

UNESCO tarafından soyut dalda Dünya Kültür Mirası içerisine alınan "Yaran Kültürü" Çankırı’daki esnaf tarafından aslına uygun bir şekilde yaşatılmaya çalışılıyor.
Eski Türk geleneklerinden olan Yaran kültürünü esnaf, kendi aralarında kurdukları Yaran Meclisinde sürdürmeye devam ediyor. Çankırı Esnafları Yaran Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından yaşatılan Yaran geleneği, yüzyıllar geçmesine rağmen Çankırı’da halen rağbet görmeye devam ediyor. Yaran hakkında açıklamalarda bulunan Ahi Yaran Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Absarılıoğlu, “Yaran bir eğlence kültürü değildir. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden eğlence kültürü gibi aktarılmaya çalışan ancak Ahmet Yesevilerin, Dede Korkutların, Oğuzların yaşam biçimini kendine rol model almış ve bugüne kadar yaşatmış Türk örf ve adetlerinin İslam ahlak ve faziletiyle bütünleşmesiyle meydana gelen Oğuzların yaşam biçimi olan ve her Çankırılı için yaşam biçimi olarak kabul ettiğimiz ilim ve irfan yuvası talim ve terbiye ocağıdır. Gündüzleri dükkanlarında çıraklarına kalfalarına mesleğinin icabını öğrettikleri insanlar geceleri de bu mecliste hayata dair dinine vatanına bayrağına dair öğretilen bir meclistir yaran meclisi” dedi.
Yarandaki oturma prensibinin bir anlamının olduğunu anlatan Absarılıoğlu, “Her bir yaran 24 Oğuz boyundan birisini temsil eder. Hanlar hanı Oğuzhan sol köşede büyükbaşağa olarak onun temsilcisidir. Ondan sonraki en büyük boy beyinin temsilcisi büyük başağa, Dede Korkut’un temsilcisi reis, usta yaranlar iki başağa arasında, kol takibi ile küçükbaşağanın sağ kolu istikameti tarafından oturanlar kalfa yaranlar, büyükbaşağanın sol kolu istikametinde oturanlar ise çırak yaranlardır. Her bir yaran bir Oğuz boyunun temsilcisidir. Çavuş aslında yarandan sayılmasa da yaranın tüm işlerini gören ve yarandan da ayrı tutulmayan yol arkadaşıdır” şeklinde konuştu.
Yaran Meclisindeki yaranlar tarafından yapılan orta oyunları, mahalli oyunlar sergilendi. Meclise katılan misafirlerle birlikte sergilenen orta oyunlarda katılımcılar keyifli bir zaman geçirdi. Oynan oyunların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sohbetle devam edildi.

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor

Yüzyıllardır süregelen gelenek Çankırı’da yaşatılmaya devam ediliyor
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