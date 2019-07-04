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Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken Kemaliye dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı.

Kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken Kemaliye dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı. Pekmezin olması için bol güneş ve hafif rüzgar gerekirken, yağmur olmaması nedeniyle pekmez temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Odun ateşi ile büyük kazanlarda doğal kaynak suyu ile kaynatılan dut, kaynama ısısına gelince şırası alınır. Güneş gören damlarda tepsilere koyulur ve olgunlaşması beklenir. Bu süre bir hafta kadar sürer. Kemaliye pekmezinin farkı kurutulmuş beyaz duttan yapılması ve az kaynatılıp besin değerini yitirmeden güneşte olgunlaşmasıdır.
Uzun uğraşlar ile hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi gerektirdiğini anlatan Zeynep Yalçıner, "Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliği ile tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Dutlar kazanda kaynatılır, şırası elde edilir. Kaynatma işlemi uzun süre uygulanır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü sarı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır, göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar" diye konuştu.

Pekmezin faydaları
Pekmez, yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Ayrıca mineralleri yoğun olarak içermektedir. Pekmez özellikle günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapısında bulunur ve insülin kullanımı ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi sonucunda gıdalardaki krom miktarının büyük ölçüde azaldığı göz önüne alınırsa pekmezdeki kromun önemi daha da belirginleşmektedir. Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu da ortaya koymaktadır.

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı

Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı
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