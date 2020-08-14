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Yüzyüze eğitimler ne zaman başlayacak? Okula ne zaman gidilecek? İşte okullara gitme tarihi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.08.2020 08:53 | Son Güncelleme

14 Mart tarihinden bu yana okulların yüzyüze eğitime kapalı olması ve sadece online eğitim ile devam edilmesi öğrencileri isyan ettirdi. Artık okula gitmek ve yüzyüze eğitimlere bir an önce başlamak isteyen öğrenciler okula ne zaman gidilecek araştırmaya başladı. Bilim Kurulu'nun da dahil olduğu toplantının ardından konuşan MEB Ziya Selçuk yüzyüze eğitimin başlama tarihi ile ilgili bilgi verdi. Peki yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüzyüze eğitimler ne zaman başlayacak? Okula ne zaman gidilecek? İşte okullara gitme tarihi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir süredir tartışılan "okullar ne zaman açılacak" konusuna açıklık getirerek, 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantısında okullara ne zaman gidilecek, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna da cevap verdi. Bakan Selçuk okulların 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçları ile online eğitime açılacağını duyurdu. Fakat uzun süredir sosyalleşemeyen ve yeni sınıf arkadaşları ile yüzyüze eğitim almak isteyen öğrenciler okulların açılmasını, yüzyüze eğitim almayı iple çeker oldu.

YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artık uzun bir sürenin ardından okula gitmek ve arkadaşlarıyla yan yana eğitim alarak sosyalleşmek isteyen öğrenciler "okula ne zaman gidilecek, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak" araştırmalarına başladı. Bir an önce okula başlayıp yeni eğitim öğretim dönemini arkadaşları ile başlamak isteyen öğrenciler için yüzyüze eğitim başlama tarihi/ okula gitme tarihi açıklaması Bakan Selçuk'tan geldi. İşte okula ne zaman gidilecek sorusunun cevabı...

OKULA NE ZAMAN GİDİLECEK?

Bir süredir koronavirüs kısıtlamalarından dolayı arkadaşlarıyla görüşemeyen ve sosyalleşemeyen öğrenciler, okulların açılma tarihinin açıklanmasıyla okula gitmek için gün saymaya başladı. Okula gitme tarihini araştıran öğrenciler için açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu ile yaptığı toplantıda alınan kararları aktardı. 31 Ağustos'ta online eğitime başlayacak olan okulların yüzyüze eğitimleri ise 21 Eylül tarihi itibari ile olacak. Hangi sınıfta okuyanlar ne zaman yüzyüze eğitim yapacağına ise yine Bilim Kurulu yanıt verecek açıklamalarını yaptı.

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