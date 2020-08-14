Yüzyüze eğitimler ne zaman başlayacak? Okula ne zaman gidilecek? İşte okullara gitme tarihi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir süredir tartışılan "okullar ne zaman açılacak" konusuna açıklık getirerek, 31 Ağustos'ta okulların açılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantısında okullara ne zaman gidilecek, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak sorusuna da cevap verdi. Bakan Selçuk okulların 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçları ile online eğitime açılacağını duyurdu. Fakat uzun süredir sosyalleşemeyen ve yeni sınıf arkadaşları ile yüzyüze eğitim almak isteyen öğrenciler okulların açılmasını, yüzyüze eğitim almayı iple çeker oldu.

YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Artık uzun bir sürenin ardından okula gitmek ve arkadaşlarıyla yan yana eğitim alarak sosyalleşmek isteyen öğrenciler "okula ne zaman gidilecek, yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak" araştırmalarına başladı. Bir an önce okula başlayıp yeni eğitim öğretim dönemini arkadaşları ile başlamak isteyen öğrenciler için yüzyüze eğitim başlama tarihi/ okula gitme tarihi açıklaması Bakan Selçuk'tan geldi. İşte okula ne zaman gidilecek sorusunun cevabı...