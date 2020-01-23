Yüzyüzeyken Konuşuruz'un yeni teklisi 'Kazılı Kuyum' yayında

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’u Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydetti. Grubun analog olarak kaydettiği ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisinin müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin ön gösterimi de özel bir davetle gerçekleşti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı. Grup, ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisini burada analog olarak kaydetti. New York’tan Bomonti’ye uzanan bu müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin lansmanı ise ‘Red Bull Sunar: New York’ta bir analog’ isimli gecede gerçekleşti. Grup, Babylon Bomontiada’da gerçekleşen gecede ‘Kazılı Kuyum’ isimli şarkılarını da ilk kez canlı olarak sergiledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE GRUBU DİNLEDİ

Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fotoğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdoğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan Anıl Berk Baki, internet fenomenleri Karya Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı.