HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzyüzeyken Konuşuruz'un yeni teklisi 'Kazılı Kuyum' yayında

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un yeni teklisi 'Kazılı Kuyum' yayında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’u Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydetti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un yeni teklisi 'Kazılı Kuyum' yayında

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye alternatif müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz, yeni teklisi ‘Kazılı Kuyum’u Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’ta kaydetti. Grubun analog olarak kaydettiği ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisinin müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin ön gösterimi de özel bir davetle gerçekleşti.

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Red Bull Müzik Stüdyoları, New York’a çıkarma yaptı. Grup, ‘Kazılı Kuyum’ isimli teklisini burada analog olarak kaydetti. New York’tan Bomonti’ye uzanan bu müzik yolculuğunun anlatıldığı mini belgeselin lansmanı ise ‘Red Bull Sunar: New York’ta bir analog’ isimli gecede gerçekleşti. Grup, Babylon Bomontiada’da gerçekleşen gecede ‘Kazılı Kuyum’ isimli şarkılarını da ilk kez canlı olarak sergiledi.

ÜNLÜ İSİMLER DE GRUBU DİNLEDİ

Oyuncu Selin Şekerci ve Derya Karadaş, fotoğrafçı Tamer Yılmaz, modacı Niyazi Erdoğan, müzik yazarı ve DJ Murat Meriç, radyocu Yasemin Şefik, Survivor ile tanınan Anıl Berk Baki, internet fenomenleri Karya Çandar ve Akmet Aksöz gibi birçok sevilen isim grubu bu özel gecede yalnız bırakmadı.

KAZILI KUYUM PLAKLARI 24 OCAK’TA RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Bu zamana kadar birçok başarılı ismin performansına sahne olan New York’taki Red Bull Müzik Stüdyoları’nda kaydedilen ‘Kazılı Kuyum’ isimli tekli, Sony Music etiketiyle10 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlandı. Büyük beğeni toplayan eser, dijital kayıt yerine analog olarak kaydedildi. Grup, böylece müzikseverlere daha sıcak ve organik bir sound sunabilmeyi amaçladı. Analog olarak kaydedilen Kazılı Kuyum’un sınırlı sayıda üretilen plakları ise 24 Ocak itibariyle tüm müzik marketlerde satışta olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulunduBitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak bulundu
İstasyonda mahsur kalan HES işçileri kurtarıldıİstasyonda mahsur kalan HES işçileri kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy ve Yeni Mahalle durakları arasında Marmaray seferleri aksadı

Marmaray'da seferler belli bir süre aksadı

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Kız arkadaşını darp edip cep telefonunu gasp etti!

Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.