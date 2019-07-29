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YYÜ'de aromatik ve tıbbi bitki hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından kampüs yerleşkesinde yetiştirilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı.

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından kampüs yerleşkesinde yetiştirilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk'ün, bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu, son yıllarda Türkiye'de revaçta olan bazı tıbbi bitkileri yetiştirmek amacıyla 4 yıl önce başlattığı çalışma kapsamında 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına başlandı. Kampüs alanı içerisine 100 dönüm arazide kurulan tarla bitkileri deneme alanında 5 dönüm arazide 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi' oluşturan Prof. Dr. Murat Tunçtürk, kentte daha önce yetiştirilmeyen 300 farklı bitki türünü yetiştirdi. Tunçtürk, amacının aromatik ve tıbbi bitkilerin yanı sıra ülke ekonomisine katkı sağlayacak yağ bitkilerinin üretiminin artırılması olduğunu söyledi. 'VAN BÜYÜK BİR COĞRAFYA VE TARIM VE HAYVANCILIK BÖLGESİ' Yetiştirilen 300 farklı aromatik ve tıbbi bitkinin hasadına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ekili ürünlerin çeşitliliğini artırmak olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Şevli, YYÜ Ziraat Fakültesi'nin ekilen ürünlerin çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Van büyük bir coğrafya ve tarım ve hayvancılık bölgesi. Biz YYÜ olarak hem Tarım İl Müdürlüğümüz hem çiftçilerimizle bir köprü oluşturmak istiyoruz. Onlara her türlü desteği vermek istiyoruz. Buraya ekilen türlerin her aşamasın onlarla paylaşmak ve neler yapılması konusunda bilgiler vermek istiyoruz" dedi. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ise 100 dönümlük tarla bitkileri deneme alanının 5 dönüm arazide sadece tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmediklerini belirterek, "Bu bölgede ülkesel yağ ihtiyacımızı nasıl giderebiliriz diye farklı yağ bitkilerini burada yetiştirme olanaklarını deniyoruz" diye konuştu. Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüveyde Tunçtürk de, bahçedeki çalışmaların amacına ulaştığını dile getirerek, "Buradaki amacımız bölgemizin üretim desenine yeni alternatif bitki sunmaktı. Bu amacımıza, yaptığımız adaptasyon çalışmalarıyla ulaşmış olduk" dedi.

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