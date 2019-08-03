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YYÜ'den AYM'nin 'hak ihlali' kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetimi, yaptıkları yazılı açıklamayla, Anayasa Mahkemesi'nin, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda 'hak ihlali' kararı vermesine tepki gösterdi.

VAN,(DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetimi, yaptıkları yazılı açıklamayla, Anayasa Mahkemesi'nin, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda 'hak ihlali' kararı vermesine tepki gösterdi.
YYÜ'den yapılan yazılı açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun terörün ve temsilcilerinin propagandasının yapılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Düşünce özgürlüğü ve düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında, hangi gerekçeyle olursa olsun terörün ve temsilcilerinin propagandasının yapılması asla kabul edilemez. Bu nedenle kendi devletini suçlayan açıklamalarda bulunmanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğine inanmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru mücadelesi hakkında eleştiri sınırlarını aşan, terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeyen sözde barış bildirisini yayınlayan akademisyenlerle ilgili adalet ve kamu vicdanına karşı alınan Anayasa Mahkemesi kararını Van YYÜ Yönetimi olarak desteklemiyoruz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak milli birliğimize ve kardeşliğimize karşı atılan her adımın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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