YYÜ'ye tıbbi cihaz alımında usulsüzlük tespit edilmedi

CEMAL AŞAN - Van'da tıbbi cihaz alımı ihalesinde usulsüzlük yaptıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) eski rektörleri Yücel Aşkın ve Hasan Ceylan ile bazı kurum çalışanları hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Yücel Aşkın, Hasan Ceylan, Fırat Cengiz ve Ayşe Yüksel hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", diğer sanıklar hakkında da "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından dava açıldığı anımsatılan kararda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddelerinde bir örgütün varlığından söz edebilmek için suç işlemek amacıyla hiyerarşik ilişki içinde, devamlı olarak amaç suçları işlemeye elverişli araç ve gereçlerle bir araya gelmeleri gerektiği vurgulandı.

TCK'nin 220. maddesinde belirtilen örgüt kurmak ve yönetmek suçu açısından, örgütün yönetim kadrosunun varlığı, yapının suç örgütü boyutuna ne zaman ulaştığı, alt kadronun emir ve talimatlarla hareket ediyor olmasının tespit edilmesi gerektiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Masumiyet karinesinin bir uzantısı olan 'şüpheden sanık yararlanır ilkesi' ceza yargılaması hukukunun evrensel nitelikteki önemli ilkelerinden biridir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen, kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Sanıkların, devletin güvenliği ile anayasal düzene karşı suçlardan herhangi birini işleme hususunda anlaştıklarına ilişkin delil bulunmamaktadır. Suç örgütüne üye olma veya üye olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işleme suçlarının oluşabilmesi için öncelikle suç işlemek amacıyla bir örgütün varlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinde bu şekilde kurulmuş bir örgütün mevcudiyetine ilişkin somut kanıtların bulunmaması nedeniyle haklarında beraat kararı verilmiştir."