Z kuşağı gençleri cevapladı! Şaşırtan araştırma: Online oyundaki başarısızlık...

Z kuşağı, hayatta değil, oyunda başarısız olmaktan korkuyor

Maya Fikir Kulübü tarafından yapılan "Z kuşağı Araştırması"na göre, tüketimi ve teknolojiyi yönlendiren Z kuşağı gençleri, video ile iletişimi tercih ederken, online oyunlara önemli zaman harcıyor ve oyunlardaki başarısızlıklardan gerçek hayattaki başarısızlıklara oranla daha fazla etkileniyor.

Dünyada ve Türkiye'de gelişen ve değişen teknoloji, beklentilerin ve taleplerin de nesilden nesile değişmesinde etkili olurken, yakın gelecekte yönetim kademesine geçmesi beklenen Z kuşağı çok sayıda araştırmanın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

1996 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağı, önümüzdeki yıllarda dünyadaki pek çok alana yön verecek nesil olarak tanımlanıyor. Dünya düzeninden tüketim alışkanlıklarına, iş yapma biçimlerinden hayat tarzlarına kadar toplumsal bir dönüşüm yaratması beklenen Z kuşağı, bu nedenle pek çok açıdan önem taşıyor.

Bu çerçevede Maya Vakfı'nın Smartlook Analytics laboratuvarı ile birlikte gerçekleştirdiği, Türkiye'deki ilk ve en geniş kapsamlı Z kuşağı araştırmalarından biri olan nöro-politik çalışmada, Z kuşağının mevcut ihtiyaçları, eğitime bakış açıları, gelecekten beklentileri ve istedikleri lider profilleri incelendi.