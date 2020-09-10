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Z kuşağı gençleri cevapladı! Şaşırtan araştırma: Online oyundaki başarısızlık...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Online oyuna büyük zaman ayırarak Z kuşağı ile ilgili yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, video izleyerek ve oyun oynayarak sanal ortamlarda fazlaca vakit geçiren Z kuşağı, gerçek dünyadaki başarısızlık yerine oyunlarda başarısız olmaktan daha çok korkuyor. Z kuşağı gençlere göre daha çok kazanarak istemediğin bir işte çalışmak yerine yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olarak hoşlandığın işte çalışmak daha çok değer taşıyor.

Z kuşağı gençleri cevapladı! Şaşırtan araştırma: Online oyundaki başarısızlık...

Z kuşağı, hayatta değil, oyunda başarısız olmaktan korkuyor

Maya Fikir Kulübü tarafından yapılan "Z kuşağı Araştırması"na göre, tüketimi ve teknolojiyi yönlendiren Z kuşağı gençleri, video ile iletişimi tercih ederken, online oyunlara önemli zaman harcıyor ve oyunlardaki başarısızlıklardan gerçek hayattaki başarısızlıklara oranla daha fazla etkileniyor.

Dünyada ve Türkiye'de gelişen ve değişen teknoloji, beklentilerin ve taleplerin de nesilden nesile değişmesinde etkili olurken, yakın gelecekte yönetim kademesine geçmesi beklenen Z kuşağı çok sayıda araştırmanın ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

1996 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağı, önümüzdeki yıllarda dünyadaki pek çok alana yön verecek nesil olarak tanımlanıyor. Dünya düzeninden tüketim alışkanlıklarına, iş yapma biçimlerinden hayat tarzlarına kadar toplumsal bir dönüşüm yaratması beklenen Z kuşağı, bu nedenle pek çok açıdan önem taşıyor.

Bu çerçevede Maya Vakfı'nın Smartlook Analytics laboratuvarı ile birlikte gerçekleştirdiği, Türkiye'deki ilk ve en geniş kapsamlı Z kuşağı araştırmalarından biri olan nöro-politik çalışmada, Z kuşağının mevcut ihtiyaçları, eğitime bakış açıları, gelecekten beklentileri ve istedikleri lider profilleri incelendi.

Maya Fikir Kulübü'nün yürüttüğü araştırma kapsamında, Türkiye'de 13 milyondan fazla bir büyüklüğe sahip olan Z kuşağının gerçeklerinin anlaşılması hedeflendi.

Araştırma kapsamında katılımcılara 140'ın üzerinde farklı uyaran gösterildi ve bunlara verilen tepkiler analiz edildi.

Bu uyaranların etki sıralamalarına bakıldığında, babaları ile olan etkileşimi, anne, kardeş, öğretmen, arkadaşa göre 3-4 kat daha pozitif etkilenme oluşturan Z kuşağı gençleri, babalarından gelen negatif bildirimleri kabul ederken, anneden gelen negatif bildirimlere ise tepki gösteriyor.

Z KUŞAĞI VİDEO İLE İLETİŞİM TERCİH EDİYOR

Sonuçlara göre, video izlemek Z kuşağı gençlerinin hayatlarında çok önemli bir yer tutuyor. Gençler, Youtube, Netflix, Instagram gibi video içerikler sunan platformları yoğun olarak kullanıyor, video ile iletişimi tercih ediyor.

Oyun dünyasının hızla gelişmesini sağlayan Z kuşağı, aynı zamanda kendi dünyasının merkezine de oyunu koymuş durumda. Gençlerin büyük çoğunluğu online oyunlar oynuyor ve buna büyük bir zaman harcıyor.

Araştırmada öne çıkan ilginç bir unsur ise, oyunlardaki başarısızlık gençleri, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor. Gençler oyunlarda başarısız olmaktan önemli ölçüde korkarken, gerçek dünyadaki başarısızlık korkusu, oyun dünyasındaki başarısızlık korkusundan sonra geliyor.

Z KUŞAĞI İÇİN PARA DEĞİL, İŞTEKİ HUZUR ÖNEMLİ

Araştırmada Z kuşağının eğitime bakış açısı da sorgulandı. Sonuçlara göre, Z kuşağı öğrencileri üniversitede bölüm seçiminin çok önemli olduğunu belirtiyor fakat kendilerinin bu konuda yeterince iyi olamayacaklarını düşünüyor ve bu sebeple ileride rahat bir hayat yaşayamayacaklarına da inanıyor.

Araştırma kapsamında Z kuşağı gençlerine yönlendirilen sorulardan birkaçı da gelecekteki iş hayatları hakkında oldu.

Gençlerin verdikleri cevaplar, daha fazla kazanacakları ama hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için yeterli paraya sahip olacakları hoşlandıkları işlerde çalışmak istediklerini gösterdi. Bu sayede kendilerine daha fazla zaman ayırıp sosyalleşmeyi ve gönüllü organizasyonlara katılmayı düşünüyorlar.
Yapılan araştırma, Z kuşağının siyasi liderlerde ne gibi özellikler olmasını istediklerini de gözler önüne serdi. Bu özelliklerin başında siyasi liderin "Çalışkan ve Güvenilir" olması geliyor. Bunun yanı sıra refah sahibi olması, yenilikçi ve mevcut koşulları iyi okuması Z kuşağının bir liderde olmasını beklediği özellikler içinde yer alıyor.

"Z KUŞAĞI SAYGI KAZANMAK İSTİYOR"

Sonuçları değerlendiren Maya Fikir Kulubü Başkanı Tarık Arık, Z kuşağının ihtiyaçlarının hangi düzeyde karşılayabildiğini öğrenebilmek için "Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi" modelinden yola çıktıklarını belirterek, "Bu modeldeki sıraya göre gittiğimizde gençlerin 'Fizyolojik, Güvenlik ve Sevgi İhtiyaçlarının' karşılanma oranı yüzde 40-50 aralığında olurken, 'Saygı Kazanmak ve Kendilerini Gerçekleştirme İhtiyaçları' maalesef yüzde 20'lik bir oranla en az karşılanan ihtiyaçlar olarak ölçülmüştür. Bu da Z kuşağı gençlerinin saygı kazanmak ve kendilerini geliştirmek konusunda büyük bir isteğe sahip olduklarını gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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