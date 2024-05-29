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Z kuşağı miyop mu oluyor? Vakalar %50 arttı! İşte yapılması gerekenler

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.05.2024 21:13
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Günümüz dijital çağında, ekranlara uzun süre maruz kalmanın Z kuşağı üzerinde olumsuz etkileri göz ardı edilemez. Son araştırmalar, gençler arasında miyop vakalarının %50 oranında arttığını gösteriyor. Peki, göz sağlığını korumak için neler yapılmalı?

Z kuşağı miyop mu oluyor? Vakalar %50 arttı! İşte yapılması gerekenler

Z kuşağı arasında miyop vakalarının hızla arttığına dair araştırmalar, göz sağlığının korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Araştırmalar, dünya genelinde miyop vakalarının son yıllarda %50 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Z JENERASYONU MİYOP MU OLUYOR?

Günümüzde Z jenerasyonu olarak adlandırılan gençlerin teknolojinin nimetlerinden faydalanırken aynı zamanda gözleri bozuluyor. Miyop vakaları dünya genelinde son 30 yılda yaklaşık %50 artmış durumda.

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Özellikle akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla uzun süre vakit geçirmek gözler üzerinde ciddi etkilere sahip olabiliyor. Bu basit çözümler ile bu durumun önüne geçebilirsiniz.

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İlk olarak akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için mavi ışık filtreleri kullanarak gözlerinizi koruyabilirsiniz.

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Mavi ışık filtrelerinin yanı sıra günlük olarak dijital ekranlarla geçirilen süreyi sınırlamak ve düzenli aralıklarla mola vermek göz sağlığınızı korumanız açısından büyük fayda sağlayacaktır.

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Son olarak dışarıda vakit geçirme alışkanlığını teşvik edin. Açık havada spor yapmak veya doğa yürüyüşlerine çıkmak, göz sağlığınızı iyileştirebilir. Bu maddelerin yanı sıra bir göz doktoruna muayene olmak da göz sağlığınızı korumanıza fayda sağlayacaktır.

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