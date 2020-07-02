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Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri neler? Çok konuşulan Z kuşağı kimdir? Z kuşağı kaç doğumlu?

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Son dönemde adından sıkça bahsedilen ve gelecekte neler yapacakları konuşulan Z kuşağı insanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Uzmanların sıklıkla dile getirdiği bu kuşakla ilgili olarak vatandaşlar “Z kuşağı nedir?” sorusunu soruyor. Peki, Z kuşağı kimdir? Z kuşağı kaç doğumlu insanlardan oluşuyor. İşte tüm yönleri ile Z kuşağı özellikleri…

Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri neler? Çok konuşulan Z kuşağı kimdir? Z kuşağı kaç doğumlu?

Son günlerde internetteki varlıkları çok daha net bir şekilde hissedilen ve yaptıkları çıkışlarla gündeme oturan Z kuşağı çocukları, bir hayli konuşulmaya başladı. Z kuşağı kavramının da sürekli olarak dile getirilmesi, akıllarda soru işaretleri bıraktı. “Z kuşağı nedir?” sorusunu soran herkes bu kuşaktan neler beklendiğini ve ne gibi iletişim sorunları yaşanacağını da merak ediyor.

Z kuşağı nedir?

Bazı kaynaklar 1996 yılı sonrasında doğan çocukları Z kuşağı olarak ele alsa da aslında Z kuşağı çocukları milenyum çocukları olarak biliniyor. Dolayısıyla “Z kuşağı kaç doğumlu?” sorusuna 2000 yılı şeklinde yanıt verilebiliyor. Yine de Z kuşağı doğum yılı için 90’ların sonlarından da bahsetmek mümkün. Z kuşağı analizleri, bu kuşaktaki bireyleri internet kuşağı şeklinde de adlandırıyor. Adeta teknolojinin kucağına doğmuş olan Z kuşağı, iyimser olmakla birlikte hırslı olmamaları ile de bir hayli ünlü. Z kuşağı araştırması doğrultusunda bu kuşağın çok daha uzun yaşayacağı öngörülüyor.

Z kuşağı kimdir?” ve “Z kuşağı ne demektir?” soruları biraz daha detaylandırıldığında insanların karşısına akıllı telefonlardan, teknolojik cihazlardan ve bilgisayarlardan son derece etkilenmiş ve kişilik özellikleri farklılaşmış bireyler çıkıyor. Bu yönleriyle Z kuşağının X kuşağı ve Y kuşağı ile çatışma yaşamaya devam edeceği düşünülüyor.

Z kuşağı özellikleri

Z kuşağı yaş aralığı olarak belirtilen yaş aralığı, elbette bu kuşağı ve özelliklerini tanımlama için yeterli gelmiyor. “Z kuşağı ne demektir?” sorusuna cevap olarak milenyum çağı çocuklarından bahsederken aslında hızlı ve analitik düşünme becerisi de kastediliyor. Z kuşağı davranışları ise biraz bireyci olarak kabul ediliyor. Ekip çalışması için uygun olmadıkları düşünen Z kuşağı, özgüveni yüksek bireyler olarak görülüyor.

Z kuşağı ne demek?” şeklinde sorulduğunda karşımıza bağımsızlığa ve bireysel özgürlüklerine fazlasıyla düşkün bireyler çıkıyor. Başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını düşünen Z kuşağı bireyleri, toplumsallaşma yerine bireyciliğe odaklanıyor. Z kuşağını anlamak, aslında çok kolay değil. Çünkü kuralları çok ciddiye almayan ve diğer kuşaklardan farklı olarak ailelerinin izinden gitme hedefi olmayan bireylerden meydana geliyorlar.

Z kuşağı çalışma hayatı

Z kuşağı iş hayatı içerisinde de oldukça farklı özellikler gösteriyor. Henüz tamamı iş hayatına atılmamış olan bu kuşağın bireyleri, genellikle geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştıkları zamanı sıkılma süreci olarak görüyor. Çalıştıkları iş için özveri göstermek çok Z kuşağına uygun durmuyor. Aynı zamanda Z kuşağı hakkında teknoloji ve bilgiye hızlı ulaşmaları nedeniyle işlerinden çabuk sıkılacakları öngörüsü bulunuyor.

Z kuşağı beklentileri kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber, cevaplarını bulamadıkları sorularla ilgili yanıt aramaya ısrarla devam ettikleri biliniyor. Zekaları ve yetenekleriyle dikkat çeken Z kuşağı çocukları, otoriteye baş kaldırma eğilimleri ve kural tanımazlıklarıyla merak uyandırıyor. Z kuşağı alışveriş alışkanlıkları ile de diğer kuşaklardan farklılaşıyor. O yüzden iş yaşamında giyimleriyle de sorun yaşayabilecekleri üzerinde duruluyor. Z kuşağı sonrası gelecek kuşakla ilgili tanımlamalar da başladı. Z kuşağı alfa kuşağı başlaması ile son bulacak gibi görünüyor. Ancak henüz alfa kuşağı ile ilgili çok belirgin açıklamalar yapılamıyor.
Z kuşağı dili bakımından da diğer kuşaklar tarafından anlaşılmıyor. Kendine has Z kuşağı jargonu nedeniyle bu bireylerle iletişime geçmek için onları anlamak ve öğrenmek gerektiğine vurgu yapılıyor. Z kuşağı ile iyi geçinmek isteyen yöneticilerin ya da ebeveynlerin, o kuşağın dilini de öğrenmesi gerekiyor. Z kuşağı hangi yıllar arasında doğmuş olursa olsun aslında bir dünya görüşünü, bir yaşam tarzını ve karakteri temsil ediyor.

Y kuşağı özellikleri nelerdir?

Büyük çatışmaların yaşanacağı düşünülen Y kuşağı ile Z kuşağı bazı açılardan birbirinden bir hayli farklılaşıyor. X kuşağı ile Z kuşağı arasında tam bir geçiş dönemini temsil eden Y kuşağı, özellikle teknolojiye doğma konusunda Z kuşağından çok farklı. Z kuşağı teknolojiye ve bilgiye dilediği an ulaşabildiği için öğrenme konusunda da farklı beklentilere sahip. Y kuşağı televizyona doğup internetin gelişimini yaşamış bir nesil olduğu için yeniliklere çok açık bir tablo çiziyor. Değişime kolayca adapte olabilen Y kuşağı, Z kuşağı kadar olmasa da özgürlüğüne düşkün ve benmerkezci olma özelliği taşıyor.

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