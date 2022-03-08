‘Z’ Sembolü Merak Konusu Oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek gösterenlerin kullandığı ‘Z sembolü’ dikkat çekiyor. Sadece birkaç gün içinde birçok kişi tarafından hızla kullanılmaya başlanan sembolün son olarak Rus jimnastikçi Ivan Kuliak tarafından da kullanılması ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu’nun Kuliak’a karşı disiplin soruşturması açma kararı bu sembolle ilgili soruları gündeme taşıdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesinden sonra özellikle sosyal medyada, Rusya yanlısı gösterilerde ve Rusya’nın bazı kentlerinde artık sık sık rastlanan sembolün sadece Ukrayna’ya yönelik tutumla ilgili olmadığı, aynı zamanda da ‘Rus milliyetçiliği’ mesajı taşıdığı da gözlemleniyor.

Rusça’da kullanılan Kiril alfabesinde yer almayan ‘Z’ harfinin ilk olarak Rus ordusuna ait tank ve diğer askeri araçların üzerinde, işgalden birkaç gün önce de Ukrayna’nın doğu sınırına doğru ilerleyen Rus askeri araçlarında görüldüğü belirtiliyor. İşgalin başlamasının ardından Rus askeri araç ve mühimmatlarının üzerinde O, X, A ve V harfleri de dikkat çekmeye başladı.

Bu harflerin anlamlarıyla ilgili çeşitli tahminler yürütüldü. Bunlardan birinde, harflerin araç ve mühimmatların konuşlandırıldığı ya da konuşlandırılacağı bölgeyi temsil ettiği ileri sürüldü. Z harfinin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’i, V harfinin ise Rus lider Vladimir Putin’i temsil ettiği yönünde yorumlar da yapıldı.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Rusya Savunma Bakanlığı’nın Instagram hesabında, Z harfinin, ‘zafer’ anlamına gelen ‘Za pobedu’ ifadesini, V harfinin ise ‘hakikatin gücü’ ifadesini temsil ettiği yönünde bir paylaşım yapıldı.

Devlete bağlı Rus yayın kuruluşu RT’nin sosyal medya hesaplarında işgalin başlamasından sonra yapılan paylaşımlarda da, “Rus askerlerine destek amacıyla” tasarlandığı belirtilen ‘Z sembollü’ tişört ve kazak dahil çeşitli ürünlerin satış reklamı yapıldı.

Kentlerde bazı binaların dış cepheleri ve reklam panoları Z sembolleriyle dolarken, okul çağındaki çocukların bir araya gelerek Z harfi oluşturduğu anların görüntüleri de yayıldı. Bazı yetkililer, temsil ettikleri bölgelerde ‘isim değişikliği’ yaparak ‘Z’ harfi ekleme vaadinde bulunmaya başladı.

Aşırı milliyetçi grupların yaygın bir şekilde kullanmaya başladığı sembole, ülkelerinin Ukrayna’yı işgalini protesto edenlerden ise eleştiri geliyor. Hafta sonu ülke genelinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda bazı katılımcıların bu sembole karşı görüş taşıyan pankartlar taşıdığı görüldü. Sosyal medyada da Z sembolüyle ilgili bir dizi kara mizah içerikli paylaşım yapıldı.

