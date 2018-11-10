HABER

Zabıt katibi Serpil, zimmetine para geçirmekten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 16:22 | Son Güncelleme

SİVAS Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Zabıt katibi Serpil, zimmetine para geçirmekten tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Serpil Ç., zimmetine 16 bin lira para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkeme masrafları için Sivas 2'nci İş Mahkemesi'ndeki dosyalara yatırdığı avansların eksik olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk incelemede, kadın zabıt katibi Serpil Ç., avanslardan yaklaşık 16 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla Adalet Komisyonu tarafından açığa alındı. Daha sonra gözaltına alınan zabıt katibi, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, geçmişe dönük mahkeme dosyalarının tek tek inceleneceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTürkiye güzeli Çin'e uçtu!Türkiye güzeli Çin'e uçtu!
Okulu soyan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarını da çaldıOkulu soyan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarını da çaldı
Yangın çıkan alışveriş merkezi ziyaretçilere kapatıldıYangın çıkan alışveriş merkezi ziyaretçilere kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.