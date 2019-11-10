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Zabıt katibi ve savcı eşinin yaralandığı kazada, kızları Zehra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.

Mehmet Emin ÇOŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Alev alan cipte sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz yaralanırken, kızları Zehra (8) ise hayatını kaybetti. Otomobildeki 5 kişi yaralanırken, alevlere müdahale eden bir polis memuru da dumandan etkilendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun Adliyesi’nde zabıt katibi olan Emel Yılmaz yönetimindeki 06 NS 891 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, karşı şeride geçerek Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada alev alan cipte, Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz, çevredeki sürücülerin müdahalesi ile cipten yaralı olarak çıkarıldı. Çiftin kızları Zehra Yılmaz ise alev alan cipte hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Murat Lokumcu, eşi Burcu Lokumcu (30), çocukları Asil Lokumcu (1) ile Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar da hafif yaralandı. Cipteki yangına müdahale eden polis memuru Abdurrahman Pelit de dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipteki yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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