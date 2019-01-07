Zabıt katibine 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık'tan tutuklama

Tünay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA) - DENİZLİ'de, Çivril Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Engin Paksi (36), resmi belgede sahtecilik ile 100 bin lira dolandırıcılık yapmaya çalıştığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakimin e-imzasının bulunduğu evrakı çıkarıp, bankada bloke halindeki paranın çekilmesini sağladığı öne sürülen Paksi, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çivril ilçesinde yaşayan Server Cengiz (64), Hollanda'dan emekli olan ve uzun zaman önce yaşamını yitiren babasının maaşını alabilmek için Çivril Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava sürecinde 100 bin lira Cengiz'in hesabına yatırıldı; ancak paraya bloke koyuldu. Davanın içeriğini bilen, aynı mahkemenin kaleminde görevli zabıt katibi Engin Paksi, iddiaya göre, hakimin e-imzasının bulunduğu evrak çıkardı. Cengiz, belgeyi verdiği Paksi'ye, dosyanın içine koyulacak parayı alarak, kendisine getirmesi, cuma günü de tekrar gelip, alması gerektiğini söyledi. Bankaya giden Server Cengiz, parasını çekti; ancak Engin Paksi'den de şüphelendi. Cengiz, konu hakkında bilgi edinmek için savcılığa gidince dolandırılmaya çalışıldığının farkına vardı. Server Cengiz ile eşi Mustafa Cengiz, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Paksi, polsi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Engin Paksi, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık yapmak' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bankadan çekilen para ise savcılıkça teslim alındı.

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