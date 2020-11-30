Zabıta alımları 2020... KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olma şartları!

Geçtiğimiz günlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2020 KPSS zabıta alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devlet kadrosunda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, zabıta alım şartları, nasıl zabıta olunur araştırmalarına başladı. Zabıta alımları bilindiği üzere sadece belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler tarafından açılan kadroya başvuru yapan vatandaşlar daha sonra, sözlü mülakata girerek başvuru aşamasını tamamlamış oluyor. Zabıta alımları yapılırken KPSS puanına da dikkat ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde zabıta memuru alımlarında en az 60 KPSS puanı ile belediyeler kadrosuna alım yapmıştı. KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı? Peki zabıta olmak için başvuru şartları neler?

2020 KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Belediyeler tarafından yapılan zabıta alımları, belediyelerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. KPSS puanına göre zabıta alım tarihi ne zaman olacak araştıran vatandaşlara bu duruma dair güncel bir gelişme olmadığını, zabıta alımı için kadro açıldığında haberimize ekleyeceğimizi belirtelim.