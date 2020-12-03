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Zabıta alımları 2020... KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olma şartları!

03.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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Zabıta alımları 2020... KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta alımları ne zaman? Zabıta olma şartları!

KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı? Devlet kadrosunda çalışmak isteyen zabıta memuru adayları, zabıta başvuru şartları ve puanlarını araştırıyor. Belediyeler tarafından yapılan alımlarda sözlü mülakat şartı yer alıyor. Peki KPSS zabıta alımı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2020 KPSS zabıta alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Devlet kadrosunda memur olarak çalışmak isteyen adaylar, zabıta alım şartları, nasıl zabıta olunur araştırmalarına başladı. Zabıta alımları bilindiği üzere sadece belediyeler tarafından yapılmaktadır. Belediyeler tarafından açılan kadroya başvuru yapan vatandaşlar daha sonra, sözlü mülakata girerek başvuru aşamasını tamamlamış oluyor. Zabıta alımları yapılırken KPSS puanına da dikkat ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde zabıta memuru alımlarında en az 60 KPSS puanı ile belediyeler kadrosuna alım yapmıştı. KPSS zabıta alımı ne zaman? KPSS önlisans zabıta alımı başvuruları başladı mı? Peki zabıta olmak için başvuru şartları neler?

2020 KPSS ZABITA ALIMI NE ZAMAN?

Belediyeler tarafından yapılan zabıta alımları, belediyelerin ihtiyaçlarına göre değişmektedir. KPSS puanına göre zabıta alım tarihi ne zaman olacak araştıran vatandaşlara bu duruma dair güncel bir gelişme olmadığını, zabıta alımı için kadro açıldığında haberimize ekleyeceğimizi belirtelim.

2020 KPSS ÖNLİSANS ZABITA PUANI NEDİR?

2020 KPSS Ön Lisans puanına göre zabıta memuru olunur mu araştıran ve belediyede zabıta memuru olmak isteyen adaylara, bu durumun belediyeden belediyeye değişiklik gösterdiğini belirtelim. 2020 Zabıta memuru alımı taban puanı 2020 KPSS Ön Lisans'tan en az 60 puan alınmalıdır.

KPSS ÖNLİSANS ZABITA ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Ön Lisans'tan en az 60 olan vatandaşların başvuru yapabileceği zabıta alımı için başvurular henüz başlamadı. KPSS Ön Lisasn puanına göre zabıt alımları başladığında haberimize eklenecektir. Kamuda personel olmak isteyen adayların KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları, yıldan yıla değişiklik gösteriyor. KPSS zabıta alımı tarihleri henüz belli olmazken araştırılan başvuru şartlarını derledik.

ZABITA OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Zabıta olmak isteyen adayların başvuruları için aşağıdaki şartları sağlamış olması gerekir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar

  • En az lise mezunu olan adaylar

  • 25 yaşını doldurmamış olan adaylar

  • Erkek adaylar için askerlikle İlişkisi Bulunmayan adaylar

  • Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar

  • Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar

  • Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar

  • Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar

  • Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.
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