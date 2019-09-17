HABER

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Antalya’da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Antalya’da zabıta aracının motoruna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yaklaşık bir saat boyunca araç motorunda aranan kedi, branda motor bölümünün altından fırlayıp ortadan kayboldu.
Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi otoparkındaki zabıta görev aracından kedi sesi geldiğini duyan görevliler, kendi çabalarıyla kediyi çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. Otoparka gelen itfaiye ekipleri, önce motordaki kedinin yerini tespit etmeye çalıştı. Uzun süre uğraşan ekipler, sesi gelen ancak görünmeyen yavru kedinin cep telefonu mikrofonundan verdikleri kedi sesine tepki vermesini bekledi. Yavru kedi buna rağmen ortaya çıkmayınca motorun bazı bölümlerine su sıkıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalarda kedinin yerini tespit eden görevliler, kriko ile aracın ön tarafını kaldırmaya başladıkları sırada yavru kedi bir anda motorun altından fırlayıp gözden kayboldu.

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Zabıta aracındaki yavru kedi için itfaiye seferber oldu

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
(Özel) 17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler(Özel) 17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler
Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldiPark yeri kavgasında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.