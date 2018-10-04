CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Zabıtanın fiyat denetlemeye çıkması göz boyamaya yönelik ucuz bir şovdur. Zabıta denetimi fiyatı dengelemez. Doğalgazın, elektriğin, saraydaki debdebenin denetimini yapamayan zabıta, iki kilo bulguru, bir kutu salçayı denetleyerek mi doları düşürecek?" değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zabıtaları fiyat artışı denetimine çağırdığını hatırlattı.

"Erdoğan ülkeyi ne Amerikan McKinsey şirketiyle ne de belediye zabıtasıyla düzlüğe çıkarabilir. Ciddi önlemler alınmalı." ifadesini kullanan Torun, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

"Zabıtanın fiyat denetlemeye çıkması göz boyamaya yönelik ucuz bir şovdur. Zabıta bırakın kendi görevini yapsın. Devletin zabıtasını şova alet etmeyin. Zabıta denetimi fiyatı dengelemez. Doğalgazın, elektriğin, Saraydaki debdebenin denetimini yapamayan zabıta, iki kilo bulguru, bir kutu salçayı denetleyerek mi doları düşürecek? Hem serbest piyasa ekonomisini savunacaksınız hem de piyasayı kolluk gücüyle dengelemeye kalkacaksınız. Bunu denemek ancak diktatörlüklerde olur. Hayat pahalılığını, enflasyonu kolluk gücüyle durduramazsınız. Ancak demokratik bir ortamda, üretime dayalı politikalar uygularsanız ekonomiyi düzeltirsiniz."

Türkiye'nin hem ekonomik krizi hem de demokrasi bunalımını aşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Torun, "Bu da McKinsey kontrolü ya da zabıta denetimiyle olacak iş değil. Serbest bir ortamda, demokratik hukuk kurullarının uygulandığı bir ülkede, bilimin ve liyakatin ışığında yatırımlar yaparak, çalışarak krizleri aşarız. Gerisi halkı oyalamaya, işleri daha da kötüleştirmeye yol açacak şovlardır." ifadesini kullandı.

