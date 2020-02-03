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Zabıta denetimleri rüşvet ve darba karşı kameraya kaydediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini artık kameralı sistemle kayıt altına alıyor.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini artık kameralı sistemle kayıt altına alıyor. Rüşvet teklifinin yanı sıra darp ve hakaret gibi olaylarla da karşılaşan ekipler, çalışmaları daha şeffaf bir şekilde yürütüyor.
Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf denetimlerini artık daha şeffaf bir şekilde yapıyor. Zabıta ekipleri denetime çıkarken yakalarına kamera takarak, tüm denetimleri kayıt altına alıyor. Görüntünün yanı sıra ses alan ve fotoğraf da çeken kameralardaki görüntüler, belediyenin evrak kayıt biriminde arşivleniyor. Zabıta memurları, denetime gittiklerinde önce esnafa kamera ile görüntü aldıklarını bildiriyor. Ayrıca zabıta personelinin üniformasına takılı şekilde taşıdığı kameranın üzerinde görüntü ve ses kaydı yapıldığına dair uyarı yazısı da bulunuyor.
Zabıta Müdürü Yasemin Özgüler (42), bu uygulamanın hem kendileri de hem de halk açısından önemli olduğunu belirtti. Tüm denetimlerin kameralı sistem sayesinde daha şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirten Yasemin Özgüler, yine zabıta ekiplerinin karşılaşacağı darp olaylarına, rüşvet iddialarına karşı da ellerinde kanıt olduğunu söyledi. Özgüler, "Müdürlük olarak yaptığımız çalışmalarda şeffaf olmayı amaçladık. Bir diğer amacımız da yine alanda çalışırken özellikle hakaret, darp ve şiddet olaylarına karşı hem kendimizi hem de vatandaşı korumak" dedi.
'SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR'
​Bu kayıtların ihtiyaç halinde mahkemeye veya güvenlik güçlerine de verildiğini vurgulayan Yasemin Özgüler, kameralı sistemin kendileri için çok avantajlı olduğunu, işlerini yaparken suistimale açık hiçbir noktanın kalmadığını dile getirdi. Özgüler, "Burada iki aparat bulunuyor. Biri kumanda diğeri kayıt yapan cihaz. Fotoğraf ve görüntü de çekiyor. Kayıt alıyor. Alınan kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılıp arşivleniyor" diyerek, sistemin nasıl çalıştığını anlattı.
'KAMERANIN BİRÇOK AÇIDAN FAYDASI OLDU'
Zabıta Amiri Celal Alp Gündüz (62) de, kameralı denetimlerin esnafa büyük faydasının olduğuna dikkat çekerek, "Zabıta ekiplerinin daha düzgün çalışması için bu sistem kuruldu. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşımız eksiğini görüyor ve daha çok ciddiye alarak eksikliklerini tamamlıyor. Ayrıca memurumuzun da esnafa karşı davranışlarında yanlışlık varsa bir hakaret söz konuysa onlara da eğitimler veriyoruz. Zabıta ekipleri görevini yaparken hakarete ve saldırıya uğrayabiliyor. Bu kameraların olası saldırılarda bize büyük faydası dokunuyor" dedi.

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