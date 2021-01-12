Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere ve kaldırım işgallerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehrin düzeni için gerçekleştirilen denetimlerde, halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere kabahatler kanunu gereği operasyon düzenlediklerini dile getiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırımları işgal eden esnafa da uyarılarda bulundu. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

