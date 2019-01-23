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Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar tatlıcı, kendisine işlem yapmak isteyen zabıta memurlarına direnince darbedildi. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, seyyar tatlıcı, kendisine işlem yapmak isteyen zabıta memurlarına direnince darbedildi. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Konak ilçesinin gümrük bölgesinde tatlı satan seyyar satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Seyyar arabaya da el koymak isteyen zabıtaya, satıcı direndi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zabıta memurları, seyyar satıcıyı darbetti. Bu sırada seyyar arabadaki tatlılar yola döküldü. Dayak olayı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çevredekilerin seyyar satıcıya şiddet uygulayan zabıta memurlarına gösterdikleri tepki de görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Zabıta ekiplerinden, seyyar satıcıya şiddet

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