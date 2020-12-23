HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı:2 yaralı

Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı:2 yaralı

23.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te mobil zabıta ekipleri, uyardığı kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı.

Gaziantep’te mobil zabıta ekipleri, uyardığı kişiler tarafından bıçaklı ve sopalı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan 2 zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı ve 100 No’lu Cadde üzerinde rutin devriye görevini yürüten motosikletli mobil zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş vaziyette bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan şahısları bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ekiplerin sözlü uyarısı üzerine şahıslar bindikleri aracı zabıta memurlarının üzerine sürdü. Yaptıkları manevralarla araçlı saldırıdan kurtulan ekipler, bölgeden uzaklaştı. Zabıtaları takip ettikleri ileri sürülen şahıslar Abdulkadir Konukoğlu bulvarı üzeri Kırsal Terminal önünde motorize ekibin önünü kesti. Araçtan inen ve 6-7 kişi oldukları ileri sürülen saldırganlar sopa ve bıçaklarla görevli iki zabıta memuruna saldırdı. Zabıta memurları A.S. ve M.U. saldırıda yaralanırken, ambulans ile Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şahıslar hakkında devlet memurlarına görevleri başında mukavemet ve fiziki taarruz, görevi yaptırmamak ve yaptırmamakta direnmek suçlarından şikayetçi olunduğu ve adli mercilerce soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktıKoronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

Konut yapılacak yerin zemini sağlam mı? Flaş açıklama

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bugün yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ertelendi

Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı! Arkasından yaklaşıp bıçakla saldırdı

Bolu'daki parkta genç kız dehşeti yaşadı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

Keşif yapıldı! Pınar'ı nasıl öldürdüğünü böyle anlattı

İzmir'de ilginç olay! 'Sokak benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İzmir'de ilginç olay! Sokağı tel örgüyle kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.