Zabıta kıyafeti giyen belediye başkanından ramazan denetimi

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, zabıta kıyafeti giyerek, fırın ve pastanelere yönelik ramazan ayı öncesi yapılan denetime katıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı MHP’li Osman Türkyılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede gıda alanında hizmet veren esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta kıyafeti giyen Türkyılmaz, zabıta memurlarıyla birlikte fırın ve pastaneleri temizlik ve hijyen konularında kontrol etti. Eksikliği tespit edilen iş yeri sahipleri uyarıldı. Türkyılmaz, ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz esnafımıza güveniyoruz. Yahşihan'da vatandaşımızın titizlikle ve hijyen konusunda gönül rahatlığıyla yemek yiyebilecekleri, hizmet alabilecekleri yerler için elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için vatandaşlarımız, fırın ve pastanelerimizi denetledik. Fırıncı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir hazırlık yapmışlar. Bazı yerlerde görmüş olduğumuz ufak eksiklikler var. Yasal işleme başlamadan önce gereken tutanakları tutuk ve süre verdik. Arkadaşlar da bizlere söz verdiler, gerekli çalışmaları yapacaklar."

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