Zabıta, kurallara uymayan esnafı tabelayla teşhir etti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kurallara uymayan pazar esnafının tezgahı kapatıldı. Zabıta ekipleri, tezgahın önüne koydukları tabelalarla da esnafı teşhir etti.

Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, Yüksekalan Mahallesi'nde Salı günleri kurulan sokak pazarında, sattığı ürünlere fiyat etiketi koymayan esnafa uyarıda bulundu. Esnafın sonraki haftalarda da aynı kural ihlalini sürdürmesinin ardından ekipler, bu kişiye para cezası uyguladı.

Buna rağmen hala kurallara uymayan esnafın bu hafta tezgah açmasına izin verilmedi. Ekipler, vatandaşların bilgilenmesi amacıyla tezgahın bulunduğu yere, 'Bu tezgah sahibi pazar yeri kurallarına uymadığından dolayı Zabıta Müdürlüğü tarafından geçici süre ile cezalandırılarak kapatılmıştır' tabelaları yerleştirdi. Esnafın eylemini sürdürmesi durumunda para ve tezgahı açtırmama cezalarının katlanarak artırılacağı bildirildi.

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