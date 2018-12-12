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Zabıta memuru, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu zabıta memuru Adem Altın (50), hayatını kaybetti.

Zabıta memuru, kazada öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu zabıta memuru Adem Altın (50), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Samsun Bulvarı Valilik Konağı yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapan Adem Altın'ın idaresindeki 71 AAC 705 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Altın'ın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zabıta memuru, kazada öldüZabıta memuru, kazada öldüZabıta memuru, kazada öldü

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