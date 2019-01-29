Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

“TOKAT ATTIĞIM KİŞİ ZABITA DEĞİLDİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukatlık yaptığını söyleyen sanık Tayfun Karali savunmasında, müştekinin belediye personeli ve zabıta olmadığını öne sürerek “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapıyordum. Kartal'da bir toplantıya yetişmek için trafikte seyir halindeydim. Trafik yoğunluğu yoktu. Buna rağmen emniyet şeridinde giden bir araç olduğunu ve bu aracın yolda seyir halinde olan araçları sıkıştırdığını gördüm. Aracın çakarlarından belediye ait olduğunu fark ettim. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde emniyet şeridinde seyreden aracın da benim içinde bulunduğum araçla aynı anda toplantının yapılacağı yere geldiğini gördüm. Araç sürücüsüne neden emniyet şeridinde gittiğini sordum. İnsanların hayatını tehlikeye attığını söyledim” dedi.

“OLAY KURGULANDI”

Müşteki Kenan Fidan'ın, kendisine toplantıya yetişmek için emniyet şeridinden gittiği cevabını verdiğini belirten Karali, insani bir refleksle hareket ettiğini ve tepki olarak tokat attığını söyledi. Sanık Karali, “Ardından toplantıya yetişmek için ayrıldım, şikayetçi de ayrıldı. Ancak olaydan birkaç dakika sonra ‘şikayetçi baygınlık geçirmiş, ambulans çağrılmış' gibi olay kurgulandı ve basına da bu şekilde yansıtıldı. Olayda kusurlu olduğumu kabul ediyorum. Ancak davanın hukuki zemini bu değil. Ayrıca basında şahsın zabıta olduğu belirtilmiştir ancak bu şahıs belediye personeli değildir” dedi.