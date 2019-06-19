Zabıta müdüründen ahde vefa örneği

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, hayranı olduğu Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunu anlattı.

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, Azerbaycan’ın umumi lideri Haydar Aliyev ile dostluğunun 1990’lı yıllara dayandığını ve baba oğul seviyesinde bir yakınlığı olduğunu belirtti. Bagane, “Azerbaycan ekonomisinin çok bozuk olduğu ve o günün şartlarında Iğdır genelinde bir kampanya başlattık. Belediye başkanımız Ali Ağar beydi. 20 kamyon erzak, giyim ve gıda topladık. İçişleri Bakanlığımız nezdinde görevli olarak konvoy başında Nahçıvan’a ben geçiş yaptım. Nahçıvan’a geçiş yaptığımız zaman, Allah rahmet etsin Cumhurbaşkanımız Haydar Aliyev tarafından karşılandım. O günü unutmam mümkün değil. Bizim aramızdaki bağ baba oğul seviyesinde bir ilişkiydi. Haydar Aliyev rahmetlinin elini öptüm yüzümden öptü, Erdal balam hoş gelmişsin dedi. Biz daha önce Iğdır’a geldiğinde tanışmıştık. Nahçıvan’a kadar bütün halk Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yolun kenarında bizi selamlıyordu. Daha sonra araçların içindeki malzemeleri ertesi gün dağıtılmak üzere bir fabrikanın bahçesine çektik” dedi.