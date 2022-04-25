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Zabıta, 'Namaza gittim' demişti! Şanlıurfa’da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı

25.04.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da Suriyeli 13 yaşındaki çocuk dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanıp, zabıta aracına kapatılmıştı. Zabıta personeli hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatılırken, C.E. koruma altına alındı. Yaşanan olayda çocuk polis ekipleri tarafından çıkarılmış, zabıta da 'namaz kılmaya gittim' demişti.

Zabıta, 'Namaza gittim' demişti! Şanlıurfa’da araca kilitlenen çocuk korumaya alındı

Şanlıurfa Balıklıgöl bölgesinde dilencilik yaptığı iddiasıyla yakalanarak, zabıta aracına kapatılan Suriye uyruklu C.E. adlı erkek çocuğu, bir süre sonra sıcaktan etkilendi. Fenalık geçiren çocuk, aracın havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı. Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen C.E.'yi fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek, kapıyı açmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine toplanan kalabalık, polisten yardım istedi.

'NAMAZ KILMAYA GİTTİM'

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra camiye namaz kılmaya gittiğini söyleyen zabıta görevlisi geldi ve sonrasında araçtaki çocuk polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye teslim edilen Suriyeli C.E., işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuğun ailesinin ise görevliler tarafından izleneceği ve durumuna göre yeniden teslim edileceği kaydedildi.

PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Çocuğu minibüse kilitleyen ve ismi açıklanmayan zabıta personeli hakkında ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihmal' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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