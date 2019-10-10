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Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındağ ilçesindeki Bentderesi Caddesi'nde bulunan seyyar satıcılara operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, çok sayıda çay, su, simit ve yiyecek tezgahına el konuldu. Alınan tezgahlar, kamyonetlere yüklenerek belediye binasına götürüldü. Bazı satıcılar, operasyon sırasında zabıtaya tepki gösterdi.
CAMİ BAHÇESİNE SAKLADI
Bu arada zabıtanın bölgeye geldiğini fark eden bazı seyyar satıcılar, tezgahlarını saklamak için birbirleriyle yarıştı. Cadde üzerinde simit satan bir kişi, tezgahını Tabakhane Camisi'nin bahçesine sakladı. Cami bahçesinde arama yapan zabıta ekipleri, cami duvarı ile bahçe duvarı arasına saklanan tezgahı bularak el koydu.

FOTOĞRAFLI

Zabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladıZabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladıZabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladıZabıta operasyonunda tezgahını cami bahçesine sakladı

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