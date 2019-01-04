Zabıta, pazarcıya verilen cezayı pankartla duyurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa kötü davranarak hileli satış yapan pazarcıya verilen tezgah kapatma cezasını pankart asarak duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazar kurulan yerlerde gün boyunca denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, tüketiciye kötü söz sarf eden ve hileli mal satan pazar esnafına, 5957 sayılı kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tezgah açmama cezası verdi.

Vatandaşın şikayeti üzerine olay yerine giden ve pazarcıya 1 hafta süre ile tezgah açmama cezası veren zabıta ekibi, tezgah açılan yere pankart asarak ceza nedenini vatandaşlara bildirdi.

Demir bariyerler ile çevrilen alanda asılan pankartta, "Burada satış yapan esnaf, vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için tezgahı zabıta müdürlüğünce kapatılmıştır." ifadesi yer aldı.

