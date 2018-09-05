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Zabıta teşkilatının 192. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İSTESOB arasında futbol dostluk maçı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Zabıta teşkilatının kuruluşunun 192. yılı dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) arasında futbol dostluk maçı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Edirnekapı kompleksindeki sahada yapılan maçtan önce konuşan Zabıta Destek Hizmetleri Müdürü Yılmaz Lazoğlu, kayıt dışı ekonomide esnafla beraber mücadele ettiklerini belirterek, ''Aramızdaki birlik ve beraberliği vurgulamak için bugün böyle bir maç düzenledik. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum.'' dedi.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise zabıta teşkilatının 192 yıldır halka 24 saat hizmet verdiğini dile getirerek, ''Zabıta teşkilatımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler her zaman zabıta teşkilatımızın yanındayız. Esnaf ve zabıta her zaman dost olarak şehrin düzenini sağlamak için sürekli iş birliği içinde olmuştur. Bundan sonra da bu anlayış devam edecektir.'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dostluk maçında zabıtalardan oluşan takım 5-2'lik skorla galibiyet elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dostluk Maçı Zabıta teşkilatı

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