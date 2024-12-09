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Zabıta tezgahını kaldırılmıştı! 'Yılancı Osman'ın yeni yöntemi şaşkına çeviriyor

09.12.2024 10:51
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Sosyal medyada 'Yılancı Osman' lakabıyla tanınan ve Adana otogarında seyyar tezgahta ayran satan şahıs, tezgahına el konulmasının ardından ilginç bir yönteme başvurdu. 'Yılancı Osman'ın yeni bulduğu yöntem görenleri şaşkına çeviriyor.

Zabıta tezgahını kaldırılmıştı! 'Yılancı Osman'ın yeni yöntemi şaşkına çeviriyor

64 yaşındaki Osman Aslan Adana otogarında ayran satıyordu. Yanında sürekli taşıdığı yılanla ünlenen ve lakabı 'Yılancı Osman' olan Aslan'ın tezgahına zabıta ekipleri 5 Aralık akşamı el koydu. Tezgahına el konulması sonrası ayran satmaktan vazgeçmeyen Aslan, çok ilginç bir yöntemle ayran satmaya devam ediyor.

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"İNSANLARI TANIDIKÇA YILANLARI SEVMEYE BAŞLADIM"

1972 yılından bu yana Adana Otogarı'nda ayran sattığını söyleyen Osman Aslan, "Bu otogarda 1 sene içerisinde 8 defa tezgahıma el konuldu. Bazı kişilere işgaliye vermişler ama bana verilmiyor. Bu saatten sonra sokaklara çıkıp uyuşturucu mu satayım. Herkese eşit davranılsın. Ya kimseyi içeri bırakmasınlar ya da bana da izin versinler. En azından evimin ekmek parasını kazanayım. Arkadaşlarım arayıp ayranın var mı diye soruyorlar, yok diyorum. Mecbur kaldım ve ayran yaptım. Bu şekilde perondaki arkadaşlara dağıttım. Benim adım Yılancı Osman, bana işgaliye versinler çiğ köfte ve ayranı 50 liraya dağıtacağım. Ben çocukluğumdan beri yılanları çok seviyorum. İnsanları tanıdıkça yılanları sevmeye başladım" dedi.

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TEZGAHINI SIRTINDA TAŞIYOR

Tezgahına el konulan Aslan, ayran satmaktan vazgeçmeyerek yine otogarda satışa başladı. Ayran kovası Yılancı Osman'ın sırtında olduğu için ayran isteyenlere Ferit Arslan yardımcı oldu.

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Mehmet Büyük isimli bir vatandaş ise, "Görünce şaşırdım, sırtında ayran taşıyordu. 3 gün önce zabıta tezgahını almış. O da çocuklarının rızkı için sırtında ayran satıyor" diye konuştu.

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Songül Çiçek de, "O bizi hep şaşırtıyor zaten. Bu yaptığı eylemi geçen gün yaşanan zabıta olayı nedeniyle yaptığını düşünüyorum. Kendince haklı sebepleri vardır" dedi.

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Yılancı Osman'ın ayran satmasına yardımcı olan Ferit Arslan ise, "Osman abiye bugün destek vermeye geldim. Kendi halinde iyi bir insan" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ayran Adana yılan
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