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Zabıta yakalıyor, onlar dileniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Samsun’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 80 yıldır dilenen 102 yaşındaki kadın ve gelinlerinin tekrar gözaltına alınması dikkat çekti.Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

Zabıta yakalıyor, onlar dileniyor

Samsun’da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 80 yıldır dilenen 102 yaşındaki kadın ve gelinlerinin tekrar gözaltına alınması dikkat çekti.
Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. Ekipler ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde dilenen şahsıları tespit etti.
Tespit edilen dilencilerin gözaltına alınması sıralarında ise yine aynı kişilerin olması dikkat çekti. 102 yaşındaki Menevşe K. ve gelinleri Sevim K. ile Hayriye K. ekiplerce gözaltına alındı. Hayriye K.’nin yakalandığı sırada zabıta ekiplerine “Daha yeni geldim” demesi dikkat çekti. Yine aynı şahıs zabıta aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının "Neden dileniyorsun?" sorusuna ise “Acımdan dileniyorum” diye cevap verdi.

153 lira para cezası
Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulandı.

“Vatandaşlar dilencilere para vermesin”
Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri ise vatandaşların duygularına yenik düşmemesi ve dilencilere para vermemesi gerektiğini söyledi. Yetkililer şehrin huzuru sağlanana kadar hem dilenci hem de yabancı tabela operasyonlarına devam edeceklerini de ifade etti.

Zabıta yakalıyor, onlar dileniyor

Zabıta yakalıyor, onlar dileniyor

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