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Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.Belediye Zabıta Müdürü Sedat Sevim önderliğinde Adnan Menderes Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, bilhassa bölgedeki çay ocaklarını ve kafeteryaları tabure ve sandalye işgali hususunda ikaz etti.

Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, çay ocağı işletmelerine kaldırım işgali konusunda uyarılarda bulundu.
Belediye Zabıta Müdürü Sedat Sevim önderliğinde Adnan Menderes Meydanı ve çevresinde denetim yapan zabıta ekipleri, bilhassa bölgedeki çay ocaklarını ve kafeteryaları tabure ve sandalye işgali hususunda ikaz etti. Sedat Sevim, işletmelerin kendilerine ayrılan bölgelerin dışına çıkmamaları konusunda daha hassas olmalarını istedi.
Zabıta ekiplerinin iş güvenliği, gıdaların üretim ve son kullanma tarihi, işyeri açma ruhsatı ve vatandaş memnuniyeti gibi konularda denetim ve kontrollerine ara vermeden devam edeceği hatırlatıldı.

Zabıtadan çay ocaklarına ihtar

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