Zabıtadan ceza yediği iddia edilen çift çatıya çıktı

Gazipaşa Caddesi’nde iddialara göre, engelli olduğu öğrenilen Hülya E., boyama kitabı satarken çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre ceza yedi. 18 günlük tam kapanma öncesi ihtiyaçlarını gidermek için kitap sattıklarını söyleyen çift, yasal evrakları olduğu halde kendilerine ceza yazıldığını iddia ederek bir iş hanının çatısına çıktı.

İKNA ÇABALARININ ARDINDAN İNDİRİLDİLER

Ergün ve Hülya E. çifti için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftar saatinin gelmesiyle birlikte ekipler oruç ibadetlerini su ve hurma ile açtı. Ekiplerin uzun ikna çabalarının ardından çift bulundukları yerden indirildi.

"İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK İÇİN KİTAP SATIYOR"

Gazetecilere açıklamada bulunan Ergün E., "Zabıta engelli eşime etrafı rahatsız etmekten ceza yazdı. Eşim boyama kitabı yazıyor. 18 gün kısıtlama var. İhtiyaçlarımızı karşılamak için kitap satıyor. Yasal evraklarımız da var" diye konuştu.

Çift, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. (İHA)





