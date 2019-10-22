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Zabıtadan esnafa "duba" dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta denetime giden zabıta memuru, iş yeri önündeki duba yüzünden tartıştığı işletme sahibini darp etti.

Kahramanmaraş’ta denetime giden zabıta memuru, iş yeri önündeki duba yüzünden tartıştığı işletme sahibini darp etti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demokrasi Meydanındaki bir iletişim dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde personeli ile kahvaltı yapan Ali Tekiş’in iş yerine zabıta ekipleri geldi. İş yerinde kısa süreli görüşme sonrası vergi levhasını isteyen zabıta ekipleri ve işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından birlikte iş yerinin önüne çıkan zabıta memuru E.O., iş yeri sahibi Ali Tekiş’e saldırdı. O anlar iş yeri kamerasınca görüntülendi.
Yaşadıkları olay sonrası hastaneden darp raporu alan ve emniyete suç duyurusunda bulunan işletme sahibi esnaf Ali Tekiş, “Sabah zabıtalarımız ile üzücü bir olay yaşadık. Biz sabah saatlerinde personelimiz ile kahvaltı yapar iken, iki zabıta memuru gelerek vergi levhamı sordu. Bende soframıza buyur ettim. Vergi levhamı defaten isteyerek ceza yazacağını söyledi. Neden? diye sorduğumda dışarıda dubadan dolayı olduğunu söyledi. Bende bunun üzerine arkadaşlarla dışarı çıktık. Çevredeki esnafları örnek göstererek bana neden ceza kesildiği sordum. ‘Böyle bir adaletsizlik olur mu’ dedim. Tartışmamızda ne hakaret ne de başka bir olay var. Bunun üzerine arkadaş bana saldırdı. Aynı anda vurarak boğazımı sıktı. Hastaneden darp raporumu da aldım şikayetçi de oldum. Yargı sürecini başlatacağım şu saatten sonra. Burası Türk Cumhuriyeti, zabıta cumhuriyeti değil” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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