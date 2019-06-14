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Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde su ve ışık sistemine takılan ördek, belediye zabıtası tarafından botla yapılan çalışma ile kurtarılarak özgürlüğe salındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liman bölgesindeki ördeği kurtarmak için harekete geçti.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde su ve ışık sistemine takılan ördek, belediye zabıtası tarafından botla yapılan çalışma ile kurtarılarak özgürlüğe salındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Liman bölgesindeki ördeği kurtarmak için harekete geçti. Bot ile bölgeye giden zabıta ekipleri, Eğirdir su ve ışık sistemine takılan ördeği bulunduğu yerden kurtararak bota aldı. Ekipler, herhangi bir rahatsızlığı ve yarası bulunmadığı gözlenen ördeği tekrar göldeki özgürlüğüne bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan ördeğin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu

Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu
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