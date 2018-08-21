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Zabıtadan "kaçak kesim"e para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:58 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere para cezası uyguladı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerince, belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere para cezası uygulandı.

Denetimlere başlamadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediye olarak Esentepe'de bulunan kurbanlık satış ve kesim merkezlerinde 42 konteyner bulunduğunu belirtti.

İlçe genelinde 5 kesim alanı belirlediklerini ifade eden Sencar, "Biz bunların dışında kamuya ait boş arsa, cadde ve meydanlarda izinsiz kesim yapanlarla ilgili Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu'na göre cezai işlemler uygulayacağız. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira tutarında idari yaptırım karar tutanağı tutuyoruz. Ayrıca Çevre Kanuna göre de umuma açık yerlere caddeye, sokağa, hayvan atıklarını atanlarla ilgili de cezai işlem uyguluyoruz. Bu suç konutlarda işlenirse bin 450 lira, toplu kesim tesislerinde işlenirse 58 bin lira Çevre Kanunu'na göre işlem yapılmaktadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından denetimlere başlayan zabıta ekipleri, boş arsalarda kaçak kesim yapan vatandaşlara 124 lira tutarında ceza kesti.

Ceza verilen vatandaşlar kesim alanlarında kendilerine sıra bulamadıklarını, bu nedenle boş arsalarda kesim yaptıklarını iddia etti. Cezai işlemler nedeniyle bazı vatandaşlar ve zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Denetimler sırasında Anadolu Yakası'nda satılması gerekli bazı kurbanlıklıkların izinsiz bir biçimde Sultangazi'de satıldığı da tespit edildi.

Bu konuda cezai işlem yetkisi bulunmayan zabıta ekipleri, kurbanlıkların gün içerisinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sevk edileceğini belirtti.

Denetimler esnasında 40 kişiye "5326 sayılı Kabahatler Kanunu" kapsamında ayrı ayrı 124 lira para cezası verildi. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği öğrenildi.

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