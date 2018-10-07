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Zabıtadan kaldırımda incir satan vatandaşa sert müdahale!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 03:02 | Son Güncelleme

Kahramamaraş'ta 2 zabıta memurunun, kaldırımda incir satan vatandaşa müdahale etmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu. Seyyar satıcının arabasını almak isteyen zabıtaların vatandaşı iteklemesi büyük tepki topladı. Caddede görevli parkomat görevlisi olay sırasında zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru "Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane" diyerek görevliyi azarladı. Olayla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ZABITALAR ARABAYA EL KOYMAK İSTEDİ

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde meydana geldi. 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş "Alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ KARDEŞİM"

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru "Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde seyyar olarak incir satışı yapan vatandaşımızla zabıtalarımız arasında meydana gelen olumsuz durum nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un talimatlarıyla sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır."

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Kahramanmaraş zabıta Incir

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