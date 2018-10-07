Zabıtadan kaldırımda incir satan vatandaşa sert müdahale!

Kahramanmaraş'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ZABITALAR ARABAYA EL KOYMAK İSTEDİ

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde meydana geldi. 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş "Alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

"BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ KARDEŞİM"

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru "Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: