Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ders gibi uzlaşma şartı

Gaziantep’te zabıta memuru İsmail Ali Türkan kediye ve kendisine çivili sopayla saldırdıktan sonra tutuklanan Hüseyin A.’yı, Hayvanat Bahçesi’nin barınağına 240 kilo kedi maması bağışlamasının ardından affetti.

Gaziantep’te 17 Mart 2021 Çarşamba günü Değirmiçem Mahallesi’nde Hüseyin A. kediye çivili sopayla eziyet ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta memuru İsmail Ali Türkan’ı boynundan yaralamıştı. Olayın ardından kediye Gaziantep Hayvanat Bahçesi sahip çıkarken, Hüseyin A. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra uzlaşmak için ailesi aracılığıyla teklif gönderen Hüseyin A., zabıta memuru Türkan’a boynunda kalan yara izinin geçmesi için yapılacak olan estetik ameliyat masraflarını karşılamayı teklif etti.

Ders gibi uzlaşma şartı

Hüseyin A.’nın bu teklifini reddeden Türkan, uzlaşmak için ders niteliğinde bir şart öne sürdü. Kediye eziyet eden Hüseyin A.’dan kedi maması bağışı yapmasını isteyen Türkan, ancak bu şekilde şikayetinden vazgeçebileceğini Hüseyin A.’ya iletti. Türkan’ın talebini kabul eden Hüseyin A., ailesi aracılığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesine 240 kilo kedi maması bağışında bulundu.