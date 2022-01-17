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Zabıtalara kızdı üzerine benzin döküp kendini yaktı! Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi derdini anlatmaya çalıştı

17.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin kendisini uyardığı, belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yaptığı iddia edilen şahıs, benzinle kendini yaktı. Vatandaşlar tarafından su ile üzerindeki alevler söndürülen ve her yeri yanan kömürcü, hiçbir şey olmamış gibi ayakta derdini anlatmaya çalıştı.

Zabıtalara kızdı üzerine benzin döküp kendini yaktı! Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi derdini anlatmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde S.E.’nin (52) belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi. Bir hafta sonra, S.E.’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi. Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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HER YERİ YANDI, O HALDE DERDİNİ ANLATMAYA DEVAM ETTİ

Vatandaşlar tarafından üzerini kaplayan alevler söndürülen S.E., bir yandan derdini anlatırken, bir yandan da ayakta durmaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ambulans gelinceye kadar ayakta duran ve zabıta ekiplerine kızan S.E., olay yerine gelen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.E. Muğla Sıtkı Kocaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (İHA)

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İntihar Muğla
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