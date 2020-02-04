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Zabıtalardan bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Saldırganın arkadaşını bıçaklama anı ve zabıta ekiplerinin kavgayı çöp süpürgesi ile ayırması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Sinan Paşa Mahallesi’nde bulunan Sinan Paşa Cami bahçesinde meydana geldi.

Arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan biri cebinden bıçak çıkartarak, arkadaşını karın boşluğundan bıçakladı. Cami bahçesinden gelen bağrışmalar üzerine olay yerine zabıtalar olay yerine gitti. Olay yerinde bıçaklı kavga olduğunu gören zabıta memurları kavgayı çöp süpürgesi ile ayırarak, arkadaşını bıçaklayan kişinin elindeki bıçağı aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri tarafından ölümden kurtarılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

ZABITALAR ÇÖP SÜPÜRGESİ İLE KAVGAYI AYIRDI

Beşiktaş Sinan Paşa Mahallesi’nde bulunan Sinan Paşa Cami bahçesinde meydana bıçaklı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde bir kişi cami bahçesindeki banklarda oturduğu esnada caminin diğer kapısından başka bir kişi gelerek bankta oturan vatandaşa laf atıyor. Kısa süre sonra bankta oturan kişi cebinden çıkardığı bıçakla kendisine sataşan kişiyi karın boşluğundan bıçaklıyor. Durumdan haberdar olan zabıta ekipleri ise ellerine aldıkları çöp süpürgesi ile kavgayı ayırıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş süpürge kavga

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