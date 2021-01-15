Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

Belediyelerde çalışan özel güvenlik personelleri ve zabıtalar ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre belediyede çalışan özel güvenlik görevlileri ve zabıtalar dördüncü sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki zabıtalar ve özel güvenlik çalışanları ne zaman aşı olacak?

ÖZEL GÜVENLİKLER VE ZABITALAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Özel güvenlikler ve zabıtaların ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre zabıta ve özel güvenlik çalışanlarının sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.