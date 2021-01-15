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Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

15.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

Zabıta ve özel güvenlik çalışanlarının aşı olma sırası Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı sıralaması açıklamasından sonra merak konusu oldu. Belediyelerde çalışan güvenlik görevlileri ne zaman aşı olacak araştıran vatandaşlar, aşı önceliğinde ikinci aşamadaki “hizmetin sürdürülmesi için öncelikli meslekler” grubunda dördüncü sırada yer aldı. Zabıta ve özel güvenlik çalışanları ne zaman aşı olacak?

Belediyelerde çalışan özel güvenlik personelleri ve zabıtalar ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre belediyede çalışan özel güvenlik görevlileri ve zabıtalar dördüncü sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki zabıtalar ve özel güvenlik çalışanları ne zaman aşı olacak?

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ÖZEL GÜVENLİKLER VE ZABITALAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Özel güvenlikler ve zabıtaların ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre zabıta ve özel güvenlik çalışanlarının sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.

ÖZEL GÜVENLİK VE ZABITA ÇALIŞANLARININ AŞI OLMA SIRASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte zabıta çalışanların aşı olma sırası da 4. olarak belirlendi. İşte özel güvenlik görevlilerinin ve zabıtaların da yer aldığı aşı olma sırası...

1- Milli Savunma Bakanlığı,

2- İçişleri Bakanlığı,

3- Kritik görevlerdeki kişiler,

4- Zabıta, özel güvenlik,

5- Adalet Bakanlığı,

6- Cezaevleri,

7- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),

8- Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları,

9- Taşımacılık sektöründe çalışanlar.

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