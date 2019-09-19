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Zabıtaların ceviz satan seyyar satıcıya müdahalesi tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'da zabıta memurları ceviz satan genç bir seyyar satıcının arabasına el koymaya çalışınca çevredeki vatandaşlar araya girerek zabıtaya tepki gösterdi.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da zabıta memurları ceviz satan genç bir seyyar satıcının arabasına el koymaya çalışınca çevredeki vatandaşlar araya girerek zabıtaya tepki gösterdi. Zabıtalar, tepkiler üzerine sadece terazisini aldığı satıcıya başka işlem yapmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı olan caddede el arabasıyla ceviz satan gence, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 2 sivil zabıta memuru müdahale etmek istedi. Arabaya el koymak isteyen zabıta memurlarına, çevredeki vatandaşlar, tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıtalar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Tepkilerin büyümesi üzerinde seyyar satıcının terazisine el koyan zabıta görevlileri, bölgeden ayrıldı.

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